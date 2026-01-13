Nacional superó con comodidad a Welcome previo al viaje a la Basketball Champions League América; hoy habrá un partidazo entre Peñarol y Hebraica y Macabi.

En la noche del lunes se disputaron dos partidos atrasados por la Liga Uruguaya de Básquetbol. En Plaza de las Misiones, Goes dio el batacazo al vencer a Defensor Sporting 99-92. La gran virtud del locatario fue mantenerse a tiro en el score durante el primer tiempo, cuando el fusionado jugaba mejor; en el tercer cuarto los dirigidos por Marcelo Signorelli pasaron a dominar el trámite definitivamente.

Manuel Oyenard fue la gran figura de la noche con 21 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, incluyendo un 3/4 en triples. Justin Strings colaboró con 15 unidades, Troy Cracknell y Emiliano Bonet aportaron 13 cada uno y Alejandro Acosta –de gran cierre– y Akia Pruitt pusieron 12. En el perdedor sobresalió Elijah Weaver, que fue el goleador del encuentro con 26 tantos.

Goes sacó un triunfo fundamental para seguir ampliando la ventaja sobre Welcome y Cordón en el descenso. Defensor Sporting, en tanto, perdió un juego clave en sus aspiraciones de meterse entre los seis de arriba, que aseguran temprano su ingreso a playoffs.

Nacional, a paso firme

El tricolor se puso al día con el calendario y venció con comodidad a Welcome 120-91. En el primer cuarto la diferencia fue notoria, con un parcial de 28-14, y desde entonces el tricolor dominó todos los aspectos del juego para quedarse con el partido sin problemas.

Connor Zinaich la rompió toda, con 24 puntos –tiró para 29–, Ernesto Oglivie anotó 15 unidades, Gianfranco Espíndola 14 y Ezequiel Bell 13; los principales goleadores del elenco de Álvaro Ponce fueron los que jugaron en el juego interno, donde el locatario sacó mucha diferencia respecto de su rival.

Nacional se puso al día y llegó al tercer puesto de la tabla de posiciones, encaminando su lugar entre los seis mejores del torneo. Welcome está complicadísimo en el descenso y el triunfo de Goes no fue una buena noticia.

Partidazo de martes

Este martes se enfrentarán los primeros dos equipos de la tabla de posiciones. En el Palacio Peñarol, sin público, el carbonero recibirá a Hebraica y Macabi. Los dirigidos por Leandro García Morales son hasta ahora el mejor equipo del certamen: con un gran tarea defensiva, ofensivamente tienen puntos en varias manos. El macabeo le ofreció buena resistencia en la primera ronda, en un partido que terminó ganando en los escritorios, luego de la suspensión en el entretiempo, cuando la Policía dijo que no se podía jugar más por problemas con algunos hinchas mirasoles. Los de Leonardo Zylbersztein vienen de perder con Biguá.

Arbitrarán Aline García, Gonzalo Salgueiro y Martín Rial. El partido se podrá ver por VTV Plus, en Antel TV, Montecable y algunos cables del interior. Además, se transmitirá por la plataforma Basketpass.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Peñarol* 14 2 26 Hebraica 10 5 25 Nacional* 11 4 24 Malvín* 10 5 23 Biguá 8 7 23 Defensor Sp. 8 6 22 Urunday 7 8 22 U. Atlética 6 9 21 Aguada** 9 5 19 Goes 4 11 19 Welcome 1 13 16 Cordón* 2 13 15