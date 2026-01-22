Partido por la segunda fecha del grupo C del regional Sur de la 22ª Copa Nacional de Selecciones, en Nueva Helvecia, el 21 de enero.

Se picó Nuestro Mundial: cinco selecciones del Este marchan a paso perfecto, mientras que en el Litoral mandan los albicelestes y los rojos del norte.

La Copa Nacional de Selecciones transita sus primeras fechas en los respectivos torneos regionales, Litoral, Litoral Norte, Sur y Este. Como es habitual desde hace algunos campeonatos, las jornadas se alternan entre fines de semana y miércoles, según las confederaciones y sus calendarios. Tras el cierre de una nueva fecha el pasado miércoles, se puede ver a varios equipos con puntaje ideal y a otros con la obligación de sumar para no perder pie.

El litoraleño

La actividad en el Litoral confirmó el muy buen arranque de dos selecciones, Fray Bentos y Bella Unión, que volvieron a ganar en la segunda fecha y lideran sus respectivos grupos con puntaje perfecto. Vale recordar que pasarán a semifinales los dos primeros de cada grupo.

En el A se jugó el clásico de todas las horas por aquel lado del país, Río Negro-Soriano o Fray Bentos-Mercedes, según las épocas de cada hincha y su forma de llamar a las selecciones. Fue victoria de Fray Bentos 1-0, con gol de Michell Palacios tras centro de Bryan Diferente Osores, en un partido que se jugó ante un muy buen marco de público: casi 2.000 entradas vendidas. Como fue un duelo de punteros, los fraybentinos pasaron a liderar en solitario la tabla. En el otro resultado de la serie, Nueva Palmira venció 2-0 a Young con tantos de Gian Franco Gay y Elías Oyola.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Fray Bentos 6 2 2 0 0 3 0 3 Mercedes 3 2 1 0 1 2 2 0 Nueva Palmira 3 2 1 0 1 2 2 0 Young 0 2 0 0 2 1 4 -3

En el grupo B, Bella Unión sigue imparable. Esta vez goleó 3-0 a Vichadero y lidera con puntaje perfecto. En tanto, Guichón cedió terreno al empatar sin goles con Liga Agraria; de este modo quedó como escolta, invicto pero sin puntaje perfecto.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Bella Unión 6 2 2 0 0 4 0 4 Guichón 4 2 1 1 0 5 0 5 Liga Agraria 1 2 0 1 1 0 1 -1 Vichadero 0 2 0 0 2 0 8 -8

Litoral Norte en pausa

Como el regional del Litoral Norte tiene una primera fase corta, en la que las cinco selecciones juegan a una rueda todos contra todos y quedará eliminado el último para que empiecen las semifinales –primero contra cuarto y segundo contra tercero–, por el momento sólo se juega los fines de semana. En conclusión, el pasado miércoles no movieron la pelotita. En la próxima fecha Rivera recibirá a Salto en el estadio Atilio Paiva Olivera y Tacuarembó hará lo propio con Paysandú en el Goyenola.

Selección PTS PJ PG PE PP GF GC DG Paysandú 3 2 1 0 1 2 1 1 Rivera 3 1 1 0 0 1 0 1 Artigas 3 2 1 0 1 3 3 0 Salto 1 1 0 1 0 1 1 0 Tacuarembó 1 2 0 1 1 2 4 -2

El sureño

El regional del Sur jugó su segunda fecha en los tres grupos, instancia de la que clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada uno. Por el momento, este torneo es el más parejo de los cuatro zonales.

En el grupo A son tres equipos y Florida quedó libre, por lo que el partido del miércoles fue Canelones-Casupá, con victoria para los canarios 2-0 (Santiago Franco y Nicolás Álvarez hicieron los goles).

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Canelones 3 2 1 0 1 3 2 1 Florida 3 1 1 0 0 2 1 1 Casupá 0 1 0 0 1 0 2 -2

En el B, Flores y Durazno reeditaron otra vieja rivalidad histórica y terminaron 1-1, igualdad que les permite a los dos seguir liderando. Sin embargo, el que aprovechó fue Sarandí del Yi, que goleó de visitante 3-0 a San Gregorio de Polanco y quedó a tiro de los punteros.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Durazno 4 2 1 1 0 5 1 4 Flores 4 2 1 1 0 3 1 2 Sarandí del Yi 3 2 1 0 1 3 2 1 San Gregorio 0 2 0 0 2 0 7 -7

Por último, en el C el campeón, San José, dio el golpe como visitante: venció a Colonia 2-1. Se destacó Juan Manuel Alonso, autor de los dos goles de los maragatos, en la victoria que los deja en el primer lugar de la tabla. La Federación de Colonia, por su parte, derrotó 2-0 a Ecilda Paullier.

Grupo C PTS PJ PG PE PP GF GC DG San José 4 2 1 1 0 3 2 1 Fed. Colonia 3 2 1 0 1 3 2 1 Colonia 3 2 1 0 1 3 3 0 Ecilda Paullier 1 2 0 1 1 1 3 -2

Puntajes perfectos en el Este

En los grupos del regional Este, la fecha pasada estuvo marcada por los triunfos de los que ya habían ganado en la primera fecha, por lo que son varios los que pican en punta. En el grupo A, Maldonado mostró contundencia al ganarle 3-0 a Canelones del Este, mientras que Treinta y Tres logró un triunfo importante 1-0 en su visita a Río Branco.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Maldonado 6 2 2 0 0 5 1 4 Treinta y Tres 6 2 2 0 0 3 1 2 Río Branco 0 2 0 0 2 1 3 -2 Canelones del Este 0 2 0 0 2 1 5 -4

Por su parte, en el grupo B, Zona Oeste y Lavalleja volvieron a ganar y, al igual que Maldonado-Treinta y Tres, ya se palpita el duelo entre ambos. Los minuanos se trajeron los tres puntos desde Santa Clara de Olimar producto de una victoria 2-0, mientras que los del interior de Maldonado golearon 5-2 a José Pedro Varela.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Zona Oeste 6 2 2 0 0 9 2 7 Lavalleja 6 2 2 0 0 4 1 3 JP Varela 0 2 0 0 2 3 7 -4 Santa Clara 0 2 0 0 2 0 -6 -6

Por último, en el grupo C hubo una nueva victoria de Cerro Largo, en este caso 2-0 ante Chuy de visitante.