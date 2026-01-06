El golero dijo que se trata de una decisión personal y que es posible que cumpla su contrato con los carboneros.

Cuando este martes 6 de enero Peñarol inicie sus trabajos correspondientes a la temporada 2026, Martín Campaña, el golero que llegó a los carboneros para la temporada 2025 con un contrato por dos años y que aparentemente se iba a ir a atajar a Wanderers, deberá presentarse como el resto de los futbolistas con contrato profesional vigente, en el arranque de los trabajos de Diego Aguirre.

El experiente arquero fernandino, con años de selección y una gran cantidad de clubes defendidos –Deportivo Maldonado, Defensor Sporting, Atenas de San Carlos, Cerro Largo, Racing, Independiente de Avellaneda, Al-Batin y Al-Riyadh de Arabia Saudita–, llegó a los carboneros a principios del año pasado y alternó en el arco con Guillermo de Amores en la Copa Libertadores y en el Intermedio, y su actuación fue determinante su presencia en la final, cuando Peñarol lo ganó por primera vez. Después, con la llegada de un nuevo arquero, el chileno Brayan Cortés, Campaña, a diferencia del Apertura, torneo en el que se puso los guantes 12 veces, sólo atajó en un partido del Clausura y en los tres primeros de los mirasoles por la Copa Uruguay, pero fue al banco en la semifinal y en la final, cuando Peñarol se coronó.

Finalizada la temporada 2025, se especuló con la salida del golero internacional forzando la rescisión del contrato que lo ataba por todo 2026 a Peñarol. Así fue que tomó cuerpo la versión de su ida a Wanderers, que ya se daba por descontada.

Campaña ha manifestado que no va a Wanderers por una decisión personal y que agradece la oportunidad que le brindaron los albinegros. Además, entiende que una de las posibilidades es que siga en Peñarol, en virtud de la vigencia de su contrato.

Jorge Walter Barrios, el novel presidente de Wanderers, que este viernes cumplirá 45 años de su gol más famoso y valioso, el que le hizo a Brasil en la final del Mundialito en el Centenario, había manifestado este lunes en Carve Deportiva que la incorporación era un hecho y que mucho había tenido que ver para concretarla Mathías Corujo, compañero de Campaña en los tiempos que compartían selección. Barrios llegó a manifestar que esperaba que este lunes Campaña se hiciera la revisión médica para firmar y empezar la pretemporada con Chiche Corujo y su cuerpo técnico este martes en el Complejo Devoto. A pesar de que el golero campeón de la Sudamericana con Independiente no confirmó la versión de que su decisión personal se debía a que Barrios diera por hecha una acción que no estaba concretada –a lo que se sumó que además sugiriera que Fernando Muslera cerraría su carrera en 2027 atajando en Wanderers–, es una de la explicaciones que más fuerza tiene en filas bohemias.

Ahora Peñarol tendrá cuatro goleros en el inicio de sus trabajos de cara a la Copa de la Liga AUF, la Supercopa y el Apertura, dado que ya está resuelto y efectivizado el retorno de Washington Aguerre, que el año pasado, en medio de una disputa tormentosa, se había ido a Independiente Medellín, y también fue presentado el minuano Sebastián Britos, que fue campeón nacional con Universitario de Lima, después de haber sido campeón uruguayo con Liverpool en 2023, y además está el joven neohelvético Kevin Morgan.

Por ahora, Campaña sigue siendo integrante de la plantilla de Peñarol, aunque eso no necesariamente implique que se quede en el equipo que dirige Aguirre, dado el tiempo que resta para el cierre del mercado de pases.