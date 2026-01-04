El uruguayo de 28 años vestirá su octava camiseta tras debutar con Nacional y hacer buenas campañas en Brasil y Europa.

River Plate de Argentina se arma fuerte para 2026 tras un magro 2025. Este fin de semana el millonario terminó de cerrar la incorporación del lateral izquierdo Matías Viña, quien llega procedente de Flamengo a préstamo por un año, según se supo, a cambio de un monto cercano a los 500.000 dólares y con una opción de compra al finalizar la temporada, según objetivos deportivos. El defensor de 28 años se suma al plantel de Marcelo Gallardo como una de las apuestas fuertes para pelear la Copa Sudamericana y los torneos locales.

Será la octava casaca que vista Viña. El lateral surgió en Nacional en la temporada 2016, donde en un principio jugaba de zaguero izquierdo. En 2019 pasó a Palmeiras, en donde jugó dos años y fue vendido a la Roma de Italia. Tras una temporada en la capital tana, fue cedido al Bournemouth inglés, cuadro en el que jugó en 2022 y 2023. Vuelto a la Roma, fue cedido nuevamente, en ese caso al Sassuolo, también de la Serie A. El Flamengo, su último equipo, lo compró en 2023.

Con el arribo de Viña, River completa, por ahora, un trío de incorporaciones en este mercado de pases. Antes del lateral de la selección celeste, abrochó las llegadas de Fausto Vera, volante central argentino que arriba desde Atlético Mineiro –también a préstamo con opción de compra–, y de Aníbal Moreno, mediocampista adquirido a Palmeiras, quien firmó contrato con el club hasta fines de 2029.

Viña aterrizará en Buenos Aires para realizarse la revisión médica de rutina y luego se sumará a la pretemporada en San Martín de los Andes junto al resto del plantel. El uruguayo llega para ganarse el puesto de lateral izquierdo, un sector en el que River buscaba reforzarse.