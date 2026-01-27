Franco Romero jugará en Montevideo City Torque mientras que Liverpool está cerca de cerrar a Diego Zabala y el retorno de Marcelo Melli; Juventud de Las Piedras confirmó a Renzo Rabino.

El inicio de una nueva temporada del campeonato está a la vuelta de la esquina; el miércoles se realizará el sorteo del campeonato Apertura, mientras que el mercado de pases ofrece sus últimos movimientos.

Liverpool está armando un equipo para continuar peleando por cosas importantes; el negriazul jugará ante Deportivo Independiente de Medellín en la fase previa de Copa Libertadores. En las últimas horas llegó a un acuerdo con Diego Zabala, quien deberá pasar la revisión médica para luego firmar el contrato. Didí tiene 34 años, se formó en Racing y jugó en Nacional; lo último fue la segunda división de Brasil con Amazonas, que descendió a la C.

Los de Belvedere también apuntan al retorno de Marcelo Meli, volante argentino que fue campeón uruguayo en 2023. Quedó libre tras terminar su contrato en Independiente Santa Fe, de Colombia.

Hasta el momento, Liverpool confirmó a Ramiro Degregorio (Racing, Argentina), Martín Campaña y Felipe Barrenchea (Peñarol), Mathías Bernatene (Magallanes, Chile), Diego Romero (Nacional), Facundo Barceló (CRB, Brasil), Federico Martínez (Atlético Goianiense, Brasil), Kevin Lewis (OFI Creta, Grecia), Santiago Strasorier (Colegiales, Argentina), Santiago Laquidaín (Aldosivi, Argentina) y Ruben Bentancourt (Argentinos Juniors, Argentina).

Un ciudadano y un pedrense

Franco Romero jugará en Montevideo City Torque; el zaguero se desvinculó de Farense de Portugal, donde tenía contrato hasta junio de 2026. El de Sarandí del Yi jugó 16 partidos en la segunda división de Portugal, donde anotó un gol y dio una asistencia. Será su cuarto equipo en Uruguay, luego de defender a Racing, Liverpool y Nacional. También jugó en Perú y Suiza.

Renzo Rabino se sumó a Juventud de Las Piedras para disputar la Copa Libertadores. El lateral izquierdo quedó libre en Danubio el 31 de diciembre de 2025. El futbolista de 28 años comenzó su carrera en Atenas de San Carlos, luego pasó por Defensor Sporting, Cerro Largo y Danubio.

Si bien algunos equipos siguen buscando jugadores para terminar de armar sus planteles, la mayoría ya están completos para el arranque de la temporada.