Wanderers, Liverpool, Central Español y Defensor Sporting movieron fichas relevantes.

La pretemporada está en la recta final para la mayoría de los equipos que están disputando sus últimos partidos amistosos. Con la Copa de la Liga en instancias de semifinales y la Serie del Río de la Plata a punto de finalizar, varios clubes se van enfrentando en sus complejos, con chalecos y jueces amateur, como se disputaron los encuentros de preparación durante toda la vida.

La pelota rueda, los físicos están mejor preparados y los jugadores van afinando sus virtudes con el balón. Eso no exime que siga en movimiento el período de pases, que tuvo muchas novedades en las últimas horas.

Wanderers es de los equipos que mejor se están armando. La necesidad de puntos para evitar el descenso le deja un panorama complejo en el inicio de la temporada. Tiene que hacer más de 50 puntos para quedarse en primera y romper la racha, que marca que ningún equipo que arrancó con promedio inferior a un punto logró la permanencia.

En las últimas horas sumó a Gonzalo Freitas, quien ya había estado en el club en 2024. Luego partió a Brasil, donde defendió a América de Minas Gerais y en la última temporada a Goiás. El volante central de 34 años, que se formó en Bella Vista, también había tenido consultas de Liverpool y Progreso.

Otro que se incorporó a los entrenamientos es Nahuel Furtado, lateral derecho que quedó libre en Defensor Sporting. La intención era salir al exterior, algo que no se concretó, y por eso se inclinó por el equipo del Prado. Será la quinta camiseta en el fútbol uruguayo; comenzó en Cerro y pasó por Progreso, Cerro Largo y el violeta.

Liverpool confirmó la renovación de Martín Rabuñal, que se dilató más de lo previsto, pero llegó a buen puerto. Era prioridad en el puesto para el negriazul. Ahora espera por el delantero Ruben Bentancur, quien tiene un acuerdo de palabra con la institución de Belvedere en caso de jugar en Uruguay. Debe desvincularse de Argentinos Juniors, donde jugó poco; también tiene propuestas de Colombia.

Juan Bautista Herrera, zaguero formado en Defensor Sporting, jugará en Central Español. Ya comenzó a entrenar con el palermitano, que espera por tres o cuatro jugadores más antes de arrancar el torneo. El equipo de Pablo de Ambrosio saldrá con la premisa de mantener la categoría.

Defensor Sporting tendrá a Axel Frugone, lateral izquierdo que llegó a préstamo de Nacional. El año pasado jugó en Cerro y lo hizo con buen nivel. La idea inicial era que este año se quedara a pelear un lugar en el tricolor, pero el buen rendimiento del juvenil Federico Bais en los amistosos de verano llevó a que la institución de La Blanqueada volviera a cederlo y, en ese sentido, se movieron rápido los de Punta Carretas para quedarse con el futbolista.