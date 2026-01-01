Baltasar Barcia jugará en el tricolor, que, además, renovó el préstamo de Christian Ebere.

Nacional cerró 2025 presentando jugadores con temática de los Reyes Magos. Se eligió la referencia por el acuerdo con Baltasar Barcia, que parecía tener todo encaminado para jugar en Peñarol. El bolso le compró la ficha a Independiente de Avellaneda, que se quedará con el 10% de la plusvalía en una futura venta.

Barcia tiene 24 años, se formó en Rentistas y luego lo compró el equipo argentino. Estuvo a préstamo en Criciúma, de Brasil, y en Boston River. En el sastre fue dirigido por Jadson Viera, quien fue clave para inclinar la balanza y que el jugador terminara en el tricolor. Otro aspecto fundamental en la negociación fue la voluntad del futbolista, hincha fanático de la institución de La Blanqueada.

En 2025 jugó 37 partidos, convirtió 3 goles y dio 4 asistencias. Se desempeñó como volante interno por la derecha y como extremo por el mismo sector. En el sastre disputó Campeonato Uruguayo, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Uruguay.

También se anunció que se quedará en Nacional Christian Ebere, el autor del gol en la final del Campeonato Uruguayo que le dio el título al bolso en el Parque Central ante Peñarol. La institución de La Blanqueada consiguió un préstamo sin cargo desde Plaza Colonia, que anunció que, aunque el jugador comenzará a entrenar bajo las órdenes de Jadson Viera, hay un compromiso para su salida al exterior en caso de que llegue una oferta satisfactoria.

Barcia y Ébere se suman a Tomás Verón Lupi, Agustín Vera y Jhon Guzmán, que serán presentados oficialmente en las próximas horas.

El sábado arrancan los entrenamientos

El 3 de enero Nacional volverá a los entrenamientos. Por el momento, comenzará Christian Oliva, aunque tiene opciones de salida. En ese sentido, Nacional sigue a la espera de César Araújo; los primeros días de 2026 serán claves para la llegada del volante formado en Wanderers. Además, en paralelo, hubo consultas por la situación de Martín Rabuñal, quien también podría llegar para reforzar la zona.

En el lateral derecho no continuará Hayen Palacios, el colombiano que tuvo poca participación y nunca conformó con su rendimiento. Más allá de tener a Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez, el bolso busca a Juan de Dios Pintado, lateral surgido en Juventud de Las Piedras, que tuvo un buen pasaje por Defensor Sporting y ahora está en Gimnasia y Esgrima La Plata, de Argentina.

También está en la búsqueda de un zaguero más. Es probable que Paolo Calione salga a préstamo y tampoco está asegurada la continuidad de Matías de los Santos.