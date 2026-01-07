El vicepresidente tricolor dijo que habían rechazado un partido con River Plate el día anterior. Xeneizes y bolsos finalmente no se enfrentarán. Christian Ebere arregló su situación y viaja a Uruguay este miércoles para incorporarse a Nacional.

La fijación del prematuro arranque de la Copa de la Liga obligó al cuerpo técnico de Nacional a hacer cambios en la planificación. Lo cierto es que no jugará con Boca Juniors como había trascendido e incluso como lo había manifestado el club de la ribera, que ya se puso en campaña para encontrar alternativa. Probó con Olimpia de Paraguay, pero jugará la Serie Río de La Plata, torneo en el que Nacional tampoco participará. La baja de tricolor del partido con Boca la confirmó este miércoles el vicepresidente albo, Flavio Perchman, en El Espectador Deportes.

El mandatario también confirmó el arregló con Christian Ebere, que continuará en la institución. Mientras en Nacional crece la esperanza de que Camilo Cándido pegue la vuelta a La Blanqueada tras su salida de Atlético Nacional de Medellín, el equipo de Jadson Viera se aseguró la continuidad de Ebere. El nigeriano, que se encontraba en Brasil, donde reside, entrenando con un preparador físico personal, había rechazado la primera oferta de renovación que le hizo la dirigencia tricolor. Además, se mostró molesto por la publicación en las redes del club de la noticia de su continuidad, cuando el ofrecimiento no había colmado las expectativas del delantero.

“Con Ebere ya está todo arreglado. Pero quedamos en que si aparece una oferta que sea buena, tanto Plaza como nosotros lo vamos a dejar salir”, señaló Perchman. En su momento, el Táchira venezolano que dirige Álvaro Chino Recoba había manifestado interés por el futbolista, que pertenece a Plaza Colonia. Sin embargo, por ahora no hay nada concreto sobre una salida al exterior.

Tricolores y bosteros no se enfrentarán

“Habíamos rechazado jugar con River el 17 de enero por un tema de planificación. Entonces no tenía sentido viajar para jugar el 18 con Boca. Era lo mismo”, dijo Perchman con respecto al partido que parecía confirmado frente a Boca Juniors en San Nicolás, Argentina, en el estadio que albergó la final de la Liga Argentina entre Estudiantes de La Plata y Platense. El vicepresidente de Nacional dijo que le “hubiera gustado jugar un amistoso internacional, pero lo principal es la planificación para el resto del año”.

El hecho es que Jadson Viera se estrenará aunque con mayoría de juveniles, en el partido amistoso por la Copa de la Liga ante Deportivo Maldonado, el martes 13 de enero a las 21.30 en el Campus de Maldonado. Si gana, Nacional jugará la siguiente fase el sábado 17 de enero, un día antes del partido que estaba previsto con Boca. Por una cuestión de calendario, el cuerpo técnico encabezado por Viera declinó tanto el amistoso con Boca como la participación en la Serie Río de la Plata.

No habrá amistosos internacionales para Nacional. Se evalúan algunos encuentros a puertas cerradas y un partido en Rivera, aún sin confirmación.