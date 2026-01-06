Empieza el 10 de enero y será de carácter obligatorio, aunque los partidos no serán oficiales. Peñarol jugará el lunes 12 en Minas frente a Central Español y Nacional hará lo propio con el Depor Maldonado en el Campus.

Este lunes en Consejo de Liga quedó pactado el calendario definitivo de la Copa de la Liga. Todos los partidos serán de carácter amistoso aunque obligatorio. En la misma jornada iniciaron la pretemporada Defensor Sporting, Danubio, Boston River, City Torque, Cerro, Albion, Central Español y Deportivo Maldonado. Peñarol será el último en empezar de los 16 clubes de primera división, ya que estrenará entrenamientos el martes a las 17.30.

El Consejo de Liga, en el que participaron representantes de todos los clubes, estableció que los partidos no contarán como partidos oficiales y que incluso no será necesario que lleguen los transfer de los jugadores nuevos de los equipos: podrán jugar sin la reglamentación terminada de su transferencia. Además, se estableció que haya un total de 11 cambios por partido y que los futbolistas no cumplan las sanciones que arrastran.

Otra característica de la Copa de la Liga es que podrán disputarla algunos juveniles que aún no tengan contrato con Primera División, aunque sí deben estar federados, teniendo en cuenta que es un torneo inicial de carácter preparatorio y que el inicio de los torneos oficiales está pactado que sea con la final de la Supercopa entre Nacional y Peñarol, aunque esta disputa podría tener una variable: si los equipos grandes llegan a la final de la Copa de la Liga, el campeón se definirá el domingo 1° de febrero junto a la Supercopa Uruguaya, en el mismo partido.

El primer encuentro de la copa será este sábado 10 a las 21.30 en el Parque Saroldi, y los encargados de abrir el año deportivo serán Juventud de Las Piedras y Wanderers. Un Juventud que de la mano del entrenador argentino Sebastián Méndez debutará en la primera fase de la Copa Libertadores de América. Por su parte Wanderers, de Mathías Corujo, sufrió en las últimas horas la decisión de Martín Campaña de no formar parte finalmente de las filas bohemias. Sin embargo, el equipo bohemio, de la mano de incorporaciones como Fabricio Formiliano y Jhonatan Urretavizcaya, intentará salvarse del descenso.

El domingo 11 en el mismo horario pero en el Parque Prandi de Colonia será el estreno de Román Cuello al mando de Defensor Sporting. Cuello manifestó estar conforme con el período de pases, aunque no descarta que pueda haber algún otro arribo para el violeta. Cuello, quien jugó en Defensor y también estuvo como ayudante técnico, tendrá como rival en Colonia a Progreso. El gaucho del Pantanoso confirmó la continuidad de Leonel Rocco, uno de la casa, que rubricó el año que se fue de manera decorosa.

El lunes 12 habrá dos partidos. A primera hora, Boston River de Israel Damonte enfrentará a Danubio, que tendrá el estreno del ex Juventud Diego Monarriz como director técnico. Ambos orientadores argentinos se enfrentarán a las 19.00 en el Parque Viera. A segunda hora debutará Peñarol en la ciudad de Minas, en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, frente a Central Español; no será en el Campus de Maldonado, como había trascendido. El Peñarol de Diego Aguirre mostrará sus primeros movimientos del 2026 frente al palermitano que volvió a la A y mantuvo en su cargo al entrenador Pablo de Ambrosio.

A partir del lunes 12, y hasta las semifinales, las fechas serán dobles. El martes 13, también a las 19.00 pero en el Estadio Charrúa, jugará Albion, ascendido junto a los palermitanos pero como campeón, frente a Liverpool, que contará con el debut de Emiliano Speranza en la línea punteada. A segunda hora se dará el turno de Nacional. El albo visitará a Deportivo Maldonado, el último en ascender por playoffs frente a su vecino Atenas, tras un año en Segunda División. Empieza así el camino de Jadson Viera con un plantel armado por él desde el inicio.

El miércoles 14 a primera hora, el Montevideo City Torque de Marcelo Méndez enfrentará al arachán Cerro Largo de Danielo Núñez en el Estadio Charrúa. A segunda hora en el Parque Viera del Prado de Montevideo, Racing, que renovó a Christian Chambián, se medirá con Cerro. En el villero debutará como entrenador el Abeja Nelson Abeijón, siendo esta su primera experiencia como entrenador principal en primera división. De esta serie de partidos surgirán los equipos que disputarán los cuartos de final, también en versión primera y segunda hora, los días sábado 17 y domingo 18. Las semifinales serán el 21 y el 22, y la final el domingo 25.