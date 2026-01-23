El tricolor juega en casa por primera vez en el verano, donde hará la presentación oficial del plantel 2026; jugará el amistoso con titulares, en la antesala de la final clásica por la Supercopa Uruguaya.

En el marco de la Serie Río de la Plata, en la que todavía no participó este año, Nacional jugará un amistoso frente a Deportes Concepción de Chile, en un choque que marca el regreso del equipo de Jadson Viera al Gran Parque Central por primera vez en 2026. Y el tricolor aprovecha la oportunidad de la vuelta a casa para organizar una velada muy especial para toda la hinchada.

Las entradas se pusieron a la venta el lunes y se espera una gran concurrencia para asistir a la presentación oficial del plantel 2026 del último campeón uruguayo.

Hasta ahora, Nacional jugó con su plantel principal un único amistoso a puertas cerradas, mientras que disputó la Copa de la Liga AUF priorizando la participación de los juveniles del club. Este torneo amistoso, sin embargo, también registró los primeros minutos con la camiseta tricolor de algunos de los buenos refuerzos que sumó el equipo de Viera para esta temporada, como Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia y Agustín Vera.

Según anunció el tricolor en sus canales oficiales, la jornada del sábado en el Gran Parque Central empezará a las 20.00, con la presentación oficial del plantel 2026, mientras que el equipo titular entrará al campo para enfrentar al equipo chileno a partir de las 21.00.

Los titulares de Viera en 2026 todavía están por definirse, claro. Pero se puede mencionar como antecedente el amistoso que jugó ante Danubio, a puertas cerradas en el Gran Parque Central, el sábado pasado, en el que los titulares cayeron 5-1. Allí formó, sin nombres nuevos, con: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Patiño; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro. Cabe esperar que este sábado debute con el tricolor Maximiliano Silvera, quien todavía no ha tenido minutos en 2026.

Con Nacional eliminado por Progreso en las semifinales de la Copa de la Liga, no habrá final superpuesta entre ese torneo y la Supercopa Uruguaya, que se disputará entonces de manera independiente, el domingo 1° de febrero en el estadio Centenario, para marcar el inicio oficial de la temporada 2026 del fútbol uruguayo.

El rival del tricolor

Deportes Concepción vino a Uruguay a hacer una pretemporada que es muy especial para el club. En este 2026, el león de Collao volverá a jugar en la máxima categoría del fútbol chileno por primera vez desde 2008. Después de aquella última temporada en primera, hace casi 18 años, el club se hundió en una grave crisis financiera e institucional, que se profundizó gradualmente, hasta que en 2016 fue desafiliado del fútbol chileno.

Gracias a la gestión y la voluntad de parte de su hinchada, el club empezó a rehacer su camino, desde el fútbol amateur (reingresó para competir en Tercera B, la quinta categoría del fútbol chileno) hasta volver al profesionalismo y empezar a escalar desde las categorías inferiores. A fines de 2025 se concretó su ascenso a primera.

En esta pretemporada, el equipo chileno venció a Cerro Largo 3-1 en su presentación en la Serie Río de la Plata en el Franzini. Este viernes se enfrenta a Montevideo City Torque.

Deportes Concepción llega al Gran Parque Central con la conducción del experimentado DT Patricio Almendra, que dirige desde la temporada pasada y fue artífice del último ascenso, y con Joaquín Larrivey, a sus 41 años, como capitán y figura. En el plantel aparece el uruguayo Norman Rodríguez, ex Racing, Rampla y River, y también el argentino Mauricio Vera, de reciente paso por Boston River.