Por inclemencias del tiempo, el inicio de la Copa de la Liga se postergó un día. No fue el sábado, sino este domingo cuando, en el Parque Saroldi, los encargados de abrir el año deportivo del fútbol profesional fueron Juventud de Las Piedras y Wanderers. La victoria fue para los pedrenses 3-0 con goles de David Morosini, Mateo Izaguirre y Bruno Larregui.

Desde fines del año pasado, tras el cese de Diego Monarriz, Juventud es dirigido por el también argentino Sebastián Méndez, quien deberá apurar la preparación, ya que este año debutará en la primera fase de la Copa Libertadores de América y será el único club en arrancar antes la actividad internacional que la de la AUF oficial. De ahí que el DT decidió poner una oncena con su mayor potencial para el primer tiempo.

El Consejo de Liga, en el que participaron representantes de todos los clubes, estableció que los de esta copa no contarán como partidos oficiales. Tan es así que no será necesario que lleguen los transfers de los jugadores nuevos de los equipos: podrán jugar sin haber finalizado la reglamentación de la transferencia. Se estableció, además, un total de 11 cambios por partido y que los futbolistas no cumplan con las sanciones que arrastran.

Por el lado de Wanderers, el club dirigido por Mathías Corujo sufrió en las últimas horas una baja importante a raíz de la decisión de Martín Campaña de no sumarse al equipo. El bohemio arrancará en la tabla del descenso, allá en las noches calladas, con incorporaciones como Fabricio Formiliano, el Rayo Jonathan Urretaviscaya y el Chengue Nicolás Olivera –a quien se le debería reconocer por sus grandes condiciones en la zaga y no tanto por el error de la IA en su presentación web con la camiseta bohemia–, aporte con el que intentará sumar para olvidarse de la parca de la B y pensar en copas internacionales.

En este y en todos los encuentros de la primera fase deberá haber un ganador. Si eso no sucede en los 90 minutos reglamentarios, deberá pasarse a la tanda de penales, de acuerdo con el sistema FIFA, para definir cuál es el que avanza.

Juventud deberá cruzarse en la segunda fase contra el que clasifique del duelo entre Defensor Sporting y Progreso, que se jugará en el Parque Juan Prandi de Colonia del Sacramento este domingo a las 21.30.

En ese partido será el estreno de Román Cuello al mando del violeta. Por su parte, el gaucho del Pantanoso confirmó la continuidad de Leonel Rocco, uno de la casa, quien rubricó el año manteniendo al equipo un año más en la A.

Vale doble

El lunes 12 empezarán las dobles jornadas pactadas desde el inicio. A primera hora, a las 19.00 en el Parque Alfredo Victor Viera, Boston River, con Israel Damonte en la dirección técnica, enfrentará a Danubio, donde debutará Monarriz. Otro choque de entrenadores argentinos, que en esta temporada son una cuarta parte de los DT de la Primera División. El ganador será rival, en cuartos de final, del que clasifique del cruce entre Liverpool y Albion, que se enfrentarán el martes 13 a las 19.00 en el Charrúa, que vuelve a ser escenario de fútbol profesional.

También el lunes, pero en el segundo horario, a las 21.30, y en otro estadio, a 100 kilómetros del Viera, en el Juan Antonio Lavalleja de Minas, el Peñarol de Diego Aguirre mostrará sus primeros movimientos de 2026 frente al palermitano, que volvió a la A y mantuvo en su cargo al entrenador Pablo de Ambrosio. Quien salga triunfante en el Teatro de las Sierras deberá enfrentar en la próxima fase al vencedor del duelo entre Racing y Cerro, que cerrarán la fase inicial el miércoles 14 de enero a las 21.30 en el Parque Viera.

Charrúa y Parque Central

Antes, el martes 13 a las 19.00, Liverpool y Albion se enfrentarán en el Charrúa, mientras que en el Parque Central –y no en el Campus de Maldonado– Nacional recibirá a Deportivo Maldonado a las 21.30. El de los tricolores será el único partido de estos ocho encuentros en el que coincidirá la localía con el estadio propio, y fue una solución urgente y no una decisión, porque aparentemente no se habían dado cuenta de que el Campus de Maldonado no estaba en condiciones, debido a una reciente resiembra, por lo que fue necesario cambiar rápidamente de escenario. El que clasifique de esta llave inicial se medirá en la segunda fase con el ganador de Torque y Cerro Largo, que el miércoles 14 jugarán en el Charrúa a las 19.00

Los partidos de cuartos de final, también en versión primera y segunda hora, se jugarán el sábado 17 y el domingo 18. Las semifinales serán el 21 y el 22, y la final, siempre y cuando no sea Nacional-Peñarol, será el domingo 25 de enero.

Posición adelantada

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) había presentado a toda pompa y con argumentos este torneo antes de que fuera votado por los clubes. “La AUF se enorgullece en anunciar la creación de la nueva Copa de la Liga AUF, un hito histórico para nuestro fútbol nacional. El máximo organismo organizará directamente este torneo que marca el inicio de una nueva etapa en la continua mejora de la profesionalización de nuestro fútbol y de una apuesta a cambiar progresivamente nuestras competencias. Queremos jugar más, con mejor clima y con formatos que sean más atractivos. Esta iniciativa nace con el firme propósito de seguir fortaleciendo nuestras competencias y con objetivos de mejorar: alto rendimiento: más minutos de competencia de calidad para la preparación de los clubes; espectáculo deportivo: aprovechar el verano, la mejor época del año para la asistencia de las familias a los estadios”.

Después, el lunes 5 de enero, en el Consejo de Liga los clubes votaron que no fuera oficial, aunque sí obligatorio, y afinaron algunos detalles no esperados: podrán disputarla algunos juveniles que aún no tengan contrato en Primera División, aunque sí deben estar federados, teniendo en cuenta que es un torneo inicial de carácter preparatorio y está pactado que el inicio de los torneos oficiales sea la final de la Supercopa entre Nacional y Peñarol. Esta disputa podría tener una variante, sin embargo: si los equipos grandes llegan a la final de la Copa de la Liga, el campeón se definirá el domingo 1° de febrero junto con la Supercopa Uruguaya, en un único partido.