En primera instancia el equipo español no pagará por la transferencia, y el lateral izquierdo deberá cumplir objetivos mínimos para que los blaugranas abonen tres millones de euros por el 80% de la ficha.

Barcelona está por fichar a un jugador uruguayo. La negociación tiene una particularidad inédita: es de club a club con Defensor Sporting. El elegido es Patricio Pacífico, lateral izquierdo de 19 años que tiene contrato con el club de Punta Carretas hasta diciembre de 2028.

Es una apuesta a futuro del club español, que apunta al joven valor violeta para que termine de desarrollarse en España. En principio, el destino será Barcelona B, que milita en el grupo 3 de la Segunda Federación –cuarta categoría del fútbol español–. En esa zona también están las filiales de Espanyol, Girona y Valencia, por citar a algunos equipos de la primera categoría. El elenco blaugrana está quinto con 32 puntos en 20 partidos jugados.

Pacífico, en su proceso de formación, fue un habitué del Complejo Celeste. Además de participar en muchos grupos de entrenamiento, jugó 27 partidos con la selección sub 17, dirigida por Diego Demarco, y 19 encuentros con la sub 20, con Diego Ruso Pérez en la conducción. Vestido de celeste, marcó cuatro goles y dio una asistencia.

Préstamo sin cargo, con promesa de compra millonaria

Restan detalles para sellar la negociación. Ya existe el acuerdo entre las partes, que se deberá oficializar cruzando documentos. Se estima que Pacífico viajará esta semana. Emigrará a préstamo, sin cargo para Barcelona, ya que la institución catalana no puede adquirir su ficha en este momento debido al fair play financiero. Este mecanismo se creó en 2011 para garantizar que las instituciones cumplan con sus obligaciones y lograr gastos responsables que no lleven a deudas imposibles de abonar. Para esto, se evalúa la situación financiera cada tres años y se permiten pérdidas limitadas.

Con respecto a la situación de Pacífico, lo que se busca es adelantar su llegada a Barcelona sin esperar hasta mitad de año, cuando el club podrá incorporarlo sin inconvenientes.

El préstamo incluye una opción de compra obligatoria que se activará en caso de que el futbolista uruguayo juegue 30 minutos en los próximos cinco meses. De lograr el objetivo, que parece absolutamente viable, los catalanes quedarán comprometidos a pagar 3.000.000 de euros por el 80% de la ficha. En ese caso, además, habrá nuevos bonos que podrían extender el ingreso para Defensor Sporting, que se quedará con el 20% del jugador.

Mucho celeste en catalán

En menos de 20 años, Pacífico es el cuarto uruguayo que llega a Barcelona. El primero en llegar en este siglo fue Martín Cáceres, otro surgido en la cantera violeta. El Pelado llegó a los catalanes para la temporada 2008-2009, tras su primera escala en España, donde defendió al Recreativo de Huelva -cedido desde el club que lo compró, el Villarreal-. El Barcelona pagó por Cáceres 16,5 millones de euros.

El siguiente fue Santiago Bueno. Fue en enero de 2017, cuando el zaguero tenía 18 años y estaba en las inferiores de Peñarol. Bueno fue adquirido por un millón de euros y, al igual que pasará con Pacífico, fue al equipo filial. Tras varias cesiones, el defensor no llegó a debutar en el primer equipo culé, hasta que en la temporada 2019-2020 recaló en el Girona, donde sí pudo afirmarse en La Liga para, tres temporadas después, ser vendido al Wolverhampton inglés.

El caso más firme es el de Ronald Araújo. En 2018, cuando el defensa pertenecía a Boston River y era capitán de la selección uruguaya sub 20, fue adquirido por 5 millones de euros, aproximadamente —según variantes—. Araújo empezó sus días futbolísticos en Cataluña jugando para el Barcelona B, pero no pasó mucho tiempo para que fuera considerado en el equipo principal: debutó en octubre de 2019 sustituyendo al francés Jean-Clair Todibo. Un año más tarde tendría su primer partido como titular y en 2023 fue elegido como tercer capitán del Barcelona. Pese a rumores en cada mercado de pases, Araújo se mantiene en el club tras siete temporadas.