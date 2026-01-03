Luego de casi cuatro temporadas con grandes conquistas, el lateral Pedro Milans dejará el aurinegro. El primer día del año Peñarol había oficializado la llegada del argentino Franco Escobar, que juega en el mismo puesto que Milans y que había sido solicitado por Diego Aguirre con importante antelación.

Pedro Milans dejará de ser jugador de Peñarol. Así lo anunció el mismo jugador en las últimas horas. El futbolista había terminado su contrato en diciembre y estaba a la espera de la renovación. Sin embargo, no llegó a un acuerdo con la directiva y se marcha del club al que llegó hace casi cuatro temporadas desde Juventud de Las Piedras. En las últimas horas, Peñarol había confirmado de manera oficial la llegada del argentino Franco Escobar, que ocupa el mismo puesto y fue pedido de manera anticipada por el entrenador Diego Aguirre.

“Estoy agradecido por haber podido vivir esto; no se me ocurre nada más grande que vestir estos colores y sentir el apoyo de la hinchada. Jugar en Peñarol no es algo que pase todos los días; era un sueño, y disfruté en cada entrenamiento y en cada partido. Mi intención siempre fue aportar y seguir en el club; las ganas estuvieron, pero el desenlace fue otro. Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo por esta camiseta, con aciertos o errores, pero siempre las mismas ganas de dejar a este Peñarol donde merece. Quiero agradecer a mis compañeros, funcionarios y cuerpo técnico; a Manu, a mi familia y amigos, y, sobre todo, a la gente de Peñarol. Siempre Peñarol”, escribió el lateral tras la confirmación de su salida de Peñarol.

El futbolista nacido en Las Piedras había llegado al club procedente de Juventud en 2022. En total jugó 127 partidos con la camiseta aurinegra y ganó siete títulos oficiales: Campeonato Uruguayo 2024, Aperturas 2023 y 2024, Clausuras 2024 y 2025, Intermedio 2025 y Copa AUF Uruguay 2025.

Escobar se perfila como el lateral aurinegro para el 2026.

Franco Escobar es un futbolista argentino que Diego Aguirre pidió casi con dos meses de antelación. Surgido en Newell's Old Boys de Rosario, donde se desarrolló como zaguero central, tuvo un último pasaje por la MLS jugando para el Houston Dynamo, de donde proviene. Jugó en Newell's entre el 2015 y el 2018 antes de llegar a los Estados Unidos.

En la MLS defendió las camisetas primero de Atlanta y luego de Los Ángeles FC, no sin antes regresar al club que lo vio crecer. En 2023 se sumó al Houston Dynamo. Jugó un centenar de partidos con la camiseta del Houston y convirtió 7 goles. Ha conseguido siete títulos en su carrera, todos en Estados Unidos: Copa MLS y una U.S. Open Cup con Atlanta, Copa Supporters’ Shield, otra Copa MLS con Los Ángeles y otra U.S. Open Cup con Houston Dynamo.