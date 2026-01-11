Dejan Kulusevski, de Tottenham, Ulrik Saltnes, de Bodø/Glimt y Rodrigo Bentancur de Tottenham, durante el partido semifinal de la Europa League, en Bodoe, Noruega.

El volante uruguayo sufrió un desprendimiento del bíceps femoral y podría llegar con lo justo al Mundial 2026.

No está siendo una buena temporada para el Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur. El miércoles pasado, Bournemouth le ganó 3-2 con un gol a los 95 minutos. Pero lo peor de esa jornada fue la lesión del volante uruguayo que sufrió un desprendimiento del bíceps femoral y debió ser sustituido a los 86 minutos.

Los días confirmaron la gravedad de la lesión y la necesidad de pasar por el quirófano. La cirugía será la próxima semana y la recuperación es, aproximadamente, de tres meses. En el peor de los casos se puede estirar a 120 días.

El tiempo apremia pensando en la participación de Uruguay en el Mundial 2026 que se disputará entre junio y julio. En la primera fase la celeste jugará en Miami, en Estados Unidos, y en Guadalajara, en México.

Bentancur recién podría volver a la actividad entre fines de abril y principios de mayo. Asimismo, es complejo que vuelva a jugar esta temporada por el Tottenham, que ayer perdió 2-1 con Aston Villa y también quedó eliminado de la FA Cup.

El volante de 28 años llevaba 28 encuentros en esta temporada, con un gol, una asistencia y cinco tarjetas amarillas recibidas, todas en la Premier League. Dentro de un historial largo de lesiones, la peor había sido en febrero de 2023 cuando se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla.

Pensando en el Mundial, Marcelo Bielsa deberá entregar una lista de elegibles el primer día de abril. Los clubes están obligados a prestar a sus jugadores desde el 25 de mayo. En los primeros días de junio se deberá oficializar la lista de convocados para el torneo más importante en el fútbol de selecciones.