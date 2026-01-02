El club albiceleste es el único que no ha confirmado entrenador; irán por Nelson Abeijón. Los demás tienen confirmados sus técnicos para el 2026.

Si todo funciona como viene funcionando en los últimos tiempos, salvo el campeón, ninguno de los 15 técnicos confirmados al día de hoy quedarían en sus puestos. Es que es cada vez más tenaz el hecho de las salidas repentinas de entrenadores y sus proyectos. Aunque es cierto que hay equipos que han sabido mantener en su filas a largo plazo a los técnicos elegidos, el devenir lo marcan los resultados. En este caso fue Tabaré Silva, exentrenador del Club Atlético Cerro, quien se quedó sin el cargo, siendo Cerro el único equipo que aún no ha confirmado su próximo estratega. Silva, campeón de América como jugador con Uruguay en 1995. Él comenzó su carrera como entrenador en Sud América, dirigió a El Tanque Sisley y a Defensor Sporting, donde surgió como futbolista. Después de dirigir al violeta, desarrolló su carrera en el exterior al mando de equipos como el Oriente Petrolero de Bolivia, Deportivo Quito, Deportivo Cuenca, Barcelona y Aucas de Ecuador, Real Garcilaso y Carlos Stein de Perú.

En Cerro consiguió el objetivo clave de no descender. Pero, además, en la recta final del torneo incluso coqueteó con clasificar a la Copa Sudamericana. Además, derrotó a Peñarol y consiguió un empate con Nacional para terminar de zafar de la tabla baja, que contagió a su gente. Silva, quien había vivido una situación similar en el período de pases de invierno, con rumores sobre su salida y actitudes no muy claras de parte del presidente de la institución cerrense, habló con Sport 890 y dijo que “Cerro nunca mostró interés en que siguiera. Es parte de esto, eso yo ya lo tengo asumido desde hace bastante. Lo único es que tendrían que haberme avisado” dijo, y aseguró que no hubo ningún tipo de comunicación de parte del club previo a la decisión de no renovar su vínculo contractual.

“Hablé muy poco con el presidente” agregó. Algo similar a lo que había ocurrido en junio. “Mi relación era más con el gerente deportivo. Por distintas circunstancias, fue un año de mucho desgaste. Yo sabía la realidad de Cerro cuando asumí.

Son muchas cosas que se juntan. El desgaste fue grande”, dijo Silva. El presidente del club cerrense, Alfredo Jaureguiverry, señaló a su vez en Carve Deportiva que “lo primero que les pido a los técnicos es bien fácil: 20 puntos en el Apertura, no menos de 10 en el Intermedio y 20 en el Clausura, para llegar a 50 y clasificar a copas. Acá se hicieron los últimos puntos en el final”.

Al día de hoy, sólo el Club Atlético Cerro resta definir su entrenador. Todo apunta a que sería Nelson Abeijón, de reciente salida del cuerpo técnico de Álvaro Recoba, cuando se fue al Táchira venezolano. El Campeonato Uruguayo iniciará el fin de semana del sábado 31 de enero con la primera fecha del torneo Apertura. Son 9 los equipos que mantuvieron el técnico que terminó de dirigir el 2025, como es el caso de Nacional con Jadson Viera y obviamente Peñarol con Diego Aguirre. Pero Peñarol, junto al recién ascendido Central Español que mantuvo Pablo de Ambrosio, y Cerro Largo con el eterno Danielo Núñez, son los únicos tres equipos que sostuvieron técnico desde el inicio del año que se fue.

Marcelo Méndez en Montevideo City Torque, Sebastián Méndez que asumió en Juventud tras la drástica salida de Diego Monarriz, Christian Cambian en Racing, Leonel Rocco en Progreso y Gabriel di Noia en Deportivo Maldonado son los que también continúan en sus puestos. En tanto en Liverpool Camilo Speranza tomó el lugar de Joaquín Papa, en Danubio dirigirá Diego Monarriz y Román Cuello arregló en Defensor. Mathías Corujo estampó su vuelta a Wanderers, ahora como entrenador y con el objetivo concreto de salvarlo del descenso, Israel Damonte volvió al país para dirigir a Boston River y en Albion asumió Federico Nieves, tras la salida de Joaquín Boghossian.