Sofía Oxandabarat, Daiana Farías y Stephanie Lacoste se convirtieron en nuevas jugadoras de Universitario de Deportes.

Stephanie Lacoste volverá a vestir la camiseta de Universitario de Deportes de Perú, club en el que ya tuvo un destacado pasaje en 2023, cuando fue capitana del equipo. A ella se sumarán Daiana Farías y, en las últimas horas, se concretó la llegada de una de las figuras de Nacional y de la selección uruguaya, la goleadora Sofía Oxandabarat.

Alianza Lima es el vigente campeón del fútbol femenino peruano y, con el objetivo de disputarle la supremacía, Universitario —su histórico rival— reforzó su plantel de cara a la temporada 2026 con la incorporación de las tres futbolistas uruguayas. Las jugadoras, además, forman parte de la selección uruguaya que se encuentra en plena competencia por la clasificación al Mundial de Brasil 2027, en el marco de la Liga de Naciones femenina.

Sofía Oxandabarat (Archivo, diciembre de 2024) Foto: Mara Quintero

Las primeras en arribar al club crema fueron las defensoras Stephanie Lacoste y Daiana Farías. En el caso de Lacoste, se trata de su segundo ciclo en Universitario, luego de haber sido capitana de las Leonas en 2023. “Uno siempre vuelve donde fue feliz: Fefa Lacoste regresa a Universitario para la temporada 2026”, publicaron desde el club en sus redes sociales.

Lacoste llega tras su paso por Internacional de Porto Alegre y cuenta con una extensa trayectoria internacional. Formada en Bella Vista, defendió las camisetas de River Plate y Peñarol en Uruguay; Olimpia, Sportivo Limeño, Libertad y Sol de América en Paraguay; Independiente Santa Fe de Colombia; Famalicão de Portugal y Real Oviedo de España.

Por su parte, Universitario presentó a Daiana Farías como “una central de la selección uruguaya con amplia experiencia en Europa y Sudamérica”. La defensora llega procedente de Peñarol, donde jugó en la temporada 2025, y anteriormente militó en Paio Pires y Racing Power de Portugal, Racing de Santander de España y Cruzeiro de Brasil. “Hola cremas, estoy muy feliz de formar parte de la familia de las Leonas”, expresó la uruguaya en un video difundido por el club.

La U también quiere goles uruguayos

Luego de reforzar la defensa, Universitario dio un golpe clave en el mercado con la incorporación de Sofía Oxandabarat, goleadora de Nacional y figura de la selección que dirige Ariel Longo. La delantera tendrá su segunda experiencia en el exterior, tras su paso por Talleres de Córdoba.

Oxandabarat fue bicampeona uruguaya con Nacional y cerró la temporada 2025 con 15 goles. “Muchas gracias equipo por todo el trabajo, entrega y sacrificio durante el año. Nada mejor que terminarlo así”, escribió la salteña tras consagrarse campeona por segundo año consecutivo con el club tricolor.

La atacante inició su carrera profesional en Racing de Montevideo, donde fue campeona de la Segunda División en 2020 y máxima goleadora del torneo con 20 tantos. Luego pasó a Defensor Sporting, con el que también fue campeona uruguaya y goleadora de Primera División en 2021. Con 17 goles, mantiene hasta hoy el récord histórico de goleo del club violeta.

Daiana Farías (archivo, junio de 2023) Foto: Alessandro Maradei

Las tres futbolistas uruguayas serán dirigidas por el chileno Carlos Véliz, quien fue confirmado como nuevo entrenador del equipo femenino de Universitario antes del cierre de 2025. Véliz cuenta con un amplio palmarés: con Colo-Colo ganó la Copa de Campeonas y el Campeonato Nacional Femenino en 2016, los torneos Apertura y Clausura 2017 y fue subcampeón de la Copa Libertadores Femenina 2017. Además, con Universidad de Chile obtuvo el Campeonato Nacional 2021 y alcanzó las semifinales de la Libertadores 2020.

Otra uruguaya al exterior

En otro orden, Martha Figueredo, delantera uruguaya que también viene de consagrarse campeona con Nacional, jugará en el Brasileirão. La atacante fue anunciada como nueva incorporación del Juventude de Brasil.

Oriunda de Río Branco, Figueredo también jugó en OFI con la camiseta de Arachanas de Melo y fue clave en la obtención del bicampeonato de Nacional. El pasado 15 de noviembre convirtió de cabeza el único gol del clásico ante Peñarol, a los 74 minutos, en el Gran Parque Central, en la penúltima fecha de la Serie Campeonato 2025.

La futbolista cerró la temporada con 9 goles y, tras aquella consagración, expresó: “Durante la semana decía que era el sueño de la piba. Primero jugar en el Parque, donde ya tenía un gol. Es el sueño de cualquier hincha como yo, que siempre fui de Nacional: jugar acá, con toda esta gente y encima en un clásico”.