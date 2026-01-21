La celeste hizo un muy buen partido, pero no pudo aguantar el ritmo norteño en el tramo final del juego.

Uruguay volvió a jugar por el torneo Sur-Centroamericano de handball que se celebra en Paraguay, y en esta segunda fecha lo hizo con una imagen distinta a la del debut. Tras la dura derrota inicial ante Chile, donde fue goleador 40-22, la celeste de Héctor Sintas le dio batalla a Brasil, la gran potencia del continente, en un encuentro que se definió recién en el tramo final, 33-25 para los norteños.

Desde el arranque Uruguay demostró que estaba enfocado. Con una defensa aguerrida y una efectividad muy buena logró lo que pocos consiguen frente a Brasil: irse al descanso con un empate 13-13.

El trámite del complemento mantuvo la misma tónica de paridad. Uruguay sostuvo el gol a gol hasta que restaban apenas siete minutos para el cierre. Fue en ese último tramo donde Brasil impuso condiciones -sobre todo físicas, gracias a la profundidad de plantel- y fue abriendo una brecha que a la postre le dio la victoria por ocho goles (33-25).

Uruguay hizo un gran trabajo colectivo, y dentro de ese colectivo se destacador dos jugadores: Juan Sebastián Anandez y Gabriel Chaparro.

Bajo los tres palos Anandez estuvo formidable, demostrando grandes reflejos para atajar lanzamientos que parecían goles; fue por sus intervenciones que Uruguay sostuvo la paridad en gran parte del partido. En el otro extremo de la cancha, Chaparro fue incontenible. El pívot fue una pesadilla para la defensa brasileña, primero metiendo pechera y luego definiendo con calidad -fue el máximo artillero del equipo con ocho tantos-. Su despliegue no pasó desapercibido: al finalizar el encuentro fue premiado como MVP.

Al recibir la distinción Chaparro no ocultó su emoción y el sabor agridulce que le dejó el resultado: “Hicimos un partido en lo colectivo muy lindo, no nos merecíamos terminar con esta ventaja por lo que fue el trámite”, reflexionó el goleador, cerrando con una frase que resume el sentir de la selección: “Es un orgullo haber tenido esta actuación”.

Uruguay entra ahora en la fase decisiva por uno de los cuatro cupos al Mundial 2027. Este miércoles tendrá un durísimo partido ante la potencia argentina (20.30), partido donde la estadística es favorable para los albicelestes. El jueves será día de descanso y luego Uruguay se jugará la clasificación en dos finales consecutivas donde no hay margen de error. El viernes a las 20.30 enfrentará al anfitrión, Paraguay, en un choque directo por el cuarto puesto, para luego cerrar el torneo el sábado a las 15.30 ante Perú, donde buscará sellar su pasaje a la cita mundialista.