La liga de béisbol, que había sido suspendida, volverá el 7 de enero; el resto de los deportes sigue su planificación normal aunque la mayoría estaban en receso.

Luego de la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela se decretó el “estado de conmoción”, y el deporte no fue ajeno a la situación.

La primera medida fue la suspensión de la liga de béisbol, que tenía partidos fijados para el 3 de enero. El béisbol es el deporte por excelencia del país del norte de Sudamérica, juegan ocho equipos y la temporada regular, que empezó en octubre, tiene 56 partidos para cada uno, en un estilo similar al de la NBA. Algunos equipos se pueden enfrentar entre sí hasta ocho veces.

En el inicio de 2026 estaba por comenzar el Round Robin, la serie semifinal en la que los cinco mejores equipos se enfrentan entre todos. Los dos mejores pasan a la final y ahí se conoce el campeón.

El ganador clasifica a la Serie del Caribe, que este año iba a ser en Venezuela, pero semanas antes la Confederación de Béisbol del Caribe había decidido sacar la organización del país por motivos políticos, ahora se desarrollará en Jalisco, México.

El Round Robin se reanudará el miércoles 7 de enero: Águilas del Zulia recibirá a Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui chocará ante Navegantes del Magallanes, mientras que Cardenales de Lara tendrá fecha libre.

Estado de situación en otros deportes

Las carreras de caballos son muy populares en Venezuela, pese a la baja en la actividad de la última década, es la única práctica deportiva que se mantiene activa durante los 12 meses del año. Pese a esto, por el fin de año, estaba todo quieto; la reapertura de la actividad hípica en el hipódromo La Rinconada, en Caracas, a pocos metros del estadio de béisbol, está confirmada para el 18 de enero.

El ciclismo está próximo a arrancar con la disputa de la Vuelta de Táchira, que tendrá lugar entre el 9 y el 18 de enero. Forma parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional, las diez etapas serán en las rutas de Mérida y Táchira.

Los equipos de fútbol se siguen preparando para el inicio de una nueva temporada. Rápidamente quedó desestimada la chance de que los clubes venezolanos no participaran de las copas internacionales como Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El torneo local tiene fecha de inicio para el 29 de enero, por el momento no se realizó el sorteo del fixture.

El básquetbol es un deporte que perdió muchísimo peso en los últimos años, después de la década más gloriosa de la historia, la actividad es durante pocos meses y muy espaciada en el tiempo. El inicio está pactado para el 14 de agosto, no se juega desde julio del año pasado.

Los futbolistas uruguayos en Venezuela

El equipo con más uruguayos es Deportivo Táchira, que está haciendo la pretemporada en Colombia, donde ya jugó algún amistoso. La presencia de compatriotas está ligada a la llegada de Álvaro Recoba a la dirección técnica: el Chino llevó a Guillermo Fratta, a Jairo Villalpando y a Agustín Pérez.

En Academia Puerto Cabello están Gerónimo Bortagaray y Pablo Lima, ambos se incorporaron en este período de pases, mientras que el delantero Agustín Univaso se encuentra en Zamora desde julio de 2025, fue su primera salida al exterior tras sus pasos por Cerrito, Wanderers y Potencia.