San José previo al partido ante Nueva Helvecia, por la fecha 2 de la Confederación Sur, Serie C, de la 22° Copa Nacional de Selecciones, el 21 de enero, en Nueva Helvecia.

El mapa futbolístico del país vuelve a tomar forma el sábado y domingo: días y horarios de los partidos en las cuatro confederaciones.

La Copa Nacional de Selecciones sale a la cancha nuevamente este fin de semana para disputar la tercera fecha, más allá de que no sean pocas las selecciones que han jugado un solo partido porque hay varios grupos impares a lo largo del mapa futbolístico de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Van por todo el sur

El sur tendrá actividad en sus tres series. En el grupo A, Casupá recibe a Florida en el Parque Libertad (sábado, 22.00), con Canelones observando desde su fecha libre. Los de la albirroja van por seguir invictos; Casupá, por sumar para repuntar.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Canelones 3 2 1 0 1 3 2 1 Florida 3 1 1 0 0 2 1 1 Casupá 0 1 0 0 1 0 2 -2

En el grupo B, San Gregorio de Polanco juega con Flores este sábado (21.15), dejando para el domingo el enfrentamiento entre Durazno y Sarandí del Yí en el estadio Silvestre Octavio Landoni (21.00). Por el Grupo C, el sábado a las 22.00 habrá doble acción: Ecilda Paullier vs. Colonia en el Martínez Laguarda y San José vs. Federación de Colonia en Libertad.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Durazno 4 2 1 1 0 5 1 4 Flores 4 2 1 1 0 3 1 2 Sarandí del Yi 3 2 1 0 1 3 2 1 San Gregorio 0 2 0 0 2 0 7 -7

Grupo C PTS PJ PG PE PP GF GC DG San José 4 2 1 1 0 3 2 1 Fed. Colonia 3 2 1 0 1 3 2 1 Colonia 3 2 1 0 1 3 3 0 Ecilda Paullier 1 2 0 1 1 1 3 -2

En el este hay perfectos

La conferencia del este divide sus tres grupos entre selecciones que van con puntaje perfecto tras dos fechas y selecciones que todavía no han sumado. En la Serie A: Canelones del Este y Río Branco buscan salir del cero en el Parque Hugo Rava (sábado 21.15), mientras que Treinta y Tres y Maldonado protagonizarán un partidazo de invictos en el Centro Empleados de Comercio (sábado, 22.00).

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Maldonado 6 2 2 0 0 5 1 4 Treinta y Tres 6 2 2 0 0 3 1 2 Río Branco 0 2 0 0 2 1 3 -2 Canelones del Este 0 2 0 0 2 1 5 -4

En el grupo B también se debe destacar el duelo de punteros perfectos, Lavalleja y Zona Oeste, que se verán las caras en Minas (sábado, 21.15). En simultáneo, pero en José Pedro Varela, el conjunto local y Santa Clara de Olimar jugarán por salir de zapateros.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Zona Oeste 6 2 2 0 0 9 2 7 Lavalleja 6 2 2 0 0 4 1 3 JP Varela 0 2 0 0 2 3 7 -4 Santa Clara 0 2 0 0 2 0 -6 -6

Por último, en el C y con el líder Cerro Largo libre, Rocha recibe a Chuy en el Mario Sobrero (21.30 del sábado) con la obligación de sumar para no quedar relegados en la tabla.

Grupo C PTS PJ PG PE PP GF GC DG Cerro Largo 6 2 2 0 0 4 1 3 Rocha 0 1 0 0 1 1 2 -1 Chuy 0 1 0 0 1 0 2 -2

Va la tercera fecha del norte

La atención del norte se divide en dos días. Este sábado a las 21.15, el estadio Atilio Paiva Olivera será testigo del choque entre Rivera y Salto. Para el domingo, el fútbol será en el estadio Raúl Goyenola, donde Tacuarembó recibirá a Paysandú a las 21.30, cerrando la fecha con uno de los duelos más esperados del litoral. Mirará de costado, atento a lo que hacen, la selección de Artigas.

Selección PTS PJ PG PE PP GF GC DG Paysandú 3 2 1 0 1 2 1 1 Rivera 3 1 1 0 0 1 0 1 Artigas 3 2 1 0 1 3 3 0 Salto 1 1 0 1 0 1 1 0 Tacuarembó 1 2 0 1 1 2 4 -2

Así se cruzan en el litoral

La confederación del litoral tiene dos líderes perfectos, uno por cada grupo: Fray Bentos manda en el A, Bella Unión hace lo suyo en el B. Sin embargo, ambos tendrán partidos que pueden llegar a poner en cuestión sus situaciones sobresalientes. Por el grupo A se darán dos enfrentamientos departamentales: en el Juan Antonio Lavalleja, este sábado desde las 22.00, la selección de Young recibirá a Fray Bentos; además, en el Luis Köster mercedario, el combinado local se las verá con Nueva Palmira, que, si bien es un pueblo de Colonia, su liga de fútbol está bajo la órbita de Soriano. Ambos llegan con tres puntos cada uno, por lo que tratarán de romper la paridad y estar más cerca de Fray Bentos –o alcanzarlo en el caso de que pierda–.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Fray Bentos 6 2 2 0 0 3 0 3 Mercedes 3 2 1 0 1 2 2 0 Nueva Palmira 3 2 1 0 1 2 2 0 Young 0 2 0 0 2 1 4 -3

En el grupo B, Bella Unión pondrá en cuestión su liderato cuando juegue con Guichón este sábado desde las 22.00. Si bien los cañeros acumulan seis puntos sobre seis posibles, los guichonenses tienen cuatro, así que si ganan, arrebatarán la punta. Por buscar la primera victoria del campeonato jugarán Vichadero y Ligas Agrarias de Salto, quienes se medirán este sábado a las 21.30 en el Martín Berasain.