Álvaro Arbeloa, que venía dirigiendo al Castilla de la misma institución, lo sustituirá en el cargo.

Tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente a Barcelona se terminó la etapa de Xavi Alonso como director técnico del Real Madrid. La institución española anunció que la decisión fue “de mutuo acuerdo”.

En un comunicado, el club apuntó: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

Alonso dirigió 34 partidos, ganó 24, empató seis y perdió cuatro. Antes del merengue, el director técnico había tenido un pasaje exitoso por Bayern Leverkusen, de Alemania.

Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador

Instantes después del anuncio de la salida de Alonso, Real Madrid emitió un nuevo comunicado, en el que confirma a Álvaro Arbeloa como entrenador. El español fue campeón del Mundial 2010 con la selección de su país. En su etapa de jugador vistió la camiseta merengue de 2004 a 2016, además, hizo su etapa de formación en el club.

Se venía desempeñando como entrenador del Castilla, cargo que ostenta desde junio de 2025. Anteriormente dirigió divisiones juveniles con muchos éxitos en cuanto a títulos conseguidos.

Real Madrid está segundo en la liga española con 45 puntos, a cuatro unidades del líder, Barcelona. Volverá a jugar el próximo sábado a las 10.00 frente a Levante en el Santiago Bernabeu. El miércoles a las 17.00, será el debut oficial del nuevo entrenador en el partido de octavos de final de la Copa del Rey de visitante frente a Albacete.