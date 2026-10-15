Copa AUF Uruguay: dos partidos eliminatorios para este jueves

Central Español recibe a Danubio en el Parque Palermo a las 16.00 y Nacional se mide con Rentistas en el Gran Parque Central a las 20.00.

Al igual que el miércoles, la Copa AUF Uruguay tendrá acción doble este jueves. El primer partido comenzará a las 16.00 en el Parque Palermo, donde Central Español recibirá a Danubio. Ninguno de los dos llega en buena forma.

Danubio viene de caer con Montevideo City Torque en la apertura de la décima fecha del Clausura. El partido terminó 1-0 en el estadio Charrúa, con un gol de cabeza de Salomón Rodríguez a los 58 minutos tras un tiro de esquina. La derrota agravó la situación del franjeado en la tabla del descenso, donde se mantiene penúltimo, solo por encima de Progreso. En el Clausura está 13º con siete puntos.

Central también perdió en esa fecha, precisamente ante Nacional. El tricolor lo derrotó 1-0 en el Centenario con un remate de zurda de media distancia de Tiziano Correa a los 21 minutos. El equipo de Antonio Pacheco ya venía de caer 3-0 ante Deportivo Maldonado y acumulaba cuatro partidos sin ganar, una racha que la derrota con Nacional extendió a cinco. En el Clausura está 15º con cinco unidades, y en la tabla anual ocupa el octavo lugar con 38. En la copa, sin embargo, viene de ganar su grupo.

A las 20.00, Nacional recibirá a Rentistas en el Gran Parque Central con el envión de ese triunfo, que fue su cuarta victoria consecutiva y lo dejó con 20 puntos, igualado con Peñarol y a dos del líder, Montevideo City Torque. Rentistas, en cambio, viene de un golpe en la Segunda División. Perdió 2-1 frente a Paysandú FC en el estadio Artigas por la 22ª fecha de la fase regular. Antes de ese partido, el equipo del Cerrito estaba a solo dos puntos de los puestos de ascenso directo, por lo que la derrota lo alejó un poco de esa meta.

Después, para las semanas venideras quedarán dos encuentros entre clubes profesionales. El miércoles 21, a las 16.00, Liverpool se enfrentará con Cerro Largo, mientras que el martes 27, a las 20.00, Peñarol jugará con Torque en el Campeón del Siglo. También el miércoles 21, pero a las 21.00, el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad será escenario del partido entre Porongos y Deportivo Italiano, que definirá al último club amateur con lugar en los octavos de final.