Copa Libertadores: Palmeiras le ganó la primera semifinal a Fluminense en el Maracaná

José Manuel López, de Palmeiras, durante el partido contra Fluminense, por la Copa Libertadores, el 14 de octubre, en el estadio Maracaná.

El equipo de Alexander Barboza y Joaquín Piquerez —que dio una asistencia— se impuso 2-1 de visita ante el Flu, que tuvo a Agustín Canobbio como titular.

En la ida de la primera semifinal de Copa Libertadores, Palmeiras superó 2-1 a Fluminense y definirá la llave con ventaja el miércoles en San Pablo. El conjunto que dirige Abel Ferreira, finalista en la edición anterior y bicampeón hace un lustro, apeló a su conocida fórmula de respuesta y no de propuesta, dejó sin efecto el vistoso juego ofensivo y dominante del Flu, y con destacable eficacia golpeó cuando tuvo la chance.

El primer tiempo de Fluminense fue impetuoso en ataque, donde Agustín Canobbio se mostró muy participativo, moviéndose por todo el frente, alternando bandas y creando un par de ocasiones prometedoras, aunque fue perdiendo filo y ganando imprecisión con el paso de los minutos. Lo mismo le pasó a todo el equipo, que no logró vulnerar de manera certera la línea con cinco defensores de Palmeiras a pesar de la insistencia y de algunas destacadas acciones colectivas que no pudieron culminar.

Palmeiras casi no había atacado cuando se acercaba el entretiempo y Joaquín Piquerez emprendió uno de sus primeros desdobles por la banda izquierda, donde combinó con Andreas Pereira y llegó hasta el área para mandar un pase-centro notable al argentino José Manuel López, que en la primera que no fue un pelotazo que pelear arriba contra dos o tres defensores, la mandó a guardar.

Fluminense mantuvo y redobló la ofensiva en el segundo tiempo, con resultados similares. Canobbio tuvo una clara con un cabezazo peinado en el primer palo que el arquero sacó con lo justo. Palmeiras respondió de la misma manera, y en otro ataque aislado, esta vez surgido de un pelotazo que después ganaron arriba y manejaron bien, estiró la ventaja Marlon Freitas, cuando ya faltaban pocos minutos para el final.

El 2-0 ya parecía cerrado, después de todos los ataques infructuosos del Flu y el buen trabajo defensivo sostenido del equipo visitante, pero en uno de los últimos centros al área de Fluminense, el arquero Carlos Miguel calculó mal, quedó a mitad de camino, y Wesley Natã puso de cabeza un descuento que deja la llave abierta e incierta de cara a la revancha.

Este jueves, a las 21.30 en La Plata, Estudiantes recibe a Flamengo en la ida de la otra semifinal.