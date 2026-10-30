Danubio le ganó 3-0 a Wanderers de Durazno y se metió en cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

En el impecable Silvestre Octavio Landoni de Durazno, Danubio selló su pasaje a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay tras vencer 3-0 al Wanderers local. Axel Montaña y Sebastián Fernández anotaron en el primer tiempo para sacar una ventaja ya difícil de remontar para el bohemio duraznense e Ivo Constantino puso cifras definitivas en la última del partido con un tiro desde el punto penal.

El partido fue chato, cortado y entreverado, pero el franjeado empezó a sacar la diferencia desde lo físico, aspecto que ha sido la clave en estos juegos de la copa —como lo fue la eliminación de Nacional de Florida a manos de Juventud de Las Piedras y la de Porongos eliminado por Deportivo Maldonado— que tiene a equipos amateur con jugadores que en general dedican el día a sus trabajos de ocho horas.

Efectiva la franja

El conjunto local insinuó cierto protagonismo en el arranque, aproximándose por la banda izquierda con el picante Mauro Olivera, que primero metió un par de enganches, sacó una falta que él mismo ejecutó desde la esquina con un tiro tres dedos directo al arco buscando sorprender y después tiró un centro de rabona.

Luego Danubio se acomodó en el juego y empezó a tener la pelota. El juego franjeado no fue para nada distinguido y el partido fue en general desprolijo y entrecortado. Hubo 22 faltas en el primer tiempo y seis amarillas. Danubio sí fue efectivo: las dos claras que tuvo las mandó a guardar.

La primera nació de un lateral ofensivo y un centro al segundo palo que encontró a Montaña solo a espaldas de la defensa, que le dio con la zurda de primera y de aire, y un roce hizo imposible el tiro para el arquero duraznense. Pocos minutos después, la jugada mejor concebida y ejecutada de esa primera parte la inició Maicol Ferreira —uno de los mejores de la visita—, que se escapó entre dos y mandó la pelota al área para el ingreso de Joaquín Trasante, que la bajó y le quedó de frente a Fernández —hoy titular en Durazno— para mandarla a la red.

Wanderers tuvo una clarísima para empatar, con una segunda pelota que prosperó con un pase profundo dentro del área y un centro atrás que alcanzó a interceptar a medias, primero el arquero Kevin Martínez y que después sacó la defensa.

Sin chances

Danubio salió mejor al segundo tiempo y pudo elaborar algunas buenas jugadas colectivas para aumentar la diferencia, pero no estuvo fino en la definición ni en el cierre de las jugadas. Después del primer cuarto del complemento, el equipo local empezó a sufrir el partido desde la parte física y un potencial descuento empezó a parecer cada vez más lejano, con lo que el franjeado administró la ventaja y el trámite bajó en intensidad.

Olivera, el que más buscó en la ofensiva del bohemio, se generó solo la más clara de su equipo en el segundo tiempo, después de pelear un pelotazo largo, ganársela al defensor y probar con un zurdazo del borde del área que se fue apenas arriba.

Ya sobre el final, un par de jugadores de Wanderers se dejaron llevar por la impotencia y la frustración. Con sendas patadas directas al rival y sin intenciones de tocar el balón, se fueron expulsados Lucas Pastorín y Exequiel Palles. Con tiempo cumplido, hubo mano penal en el área de Wanderers y Costantino puso el 3-0 final desde los 12 pasos.