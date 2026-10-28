Juventud de Las Piedras derrotó 2-0 a Nacional de Florida y se metió entre los ocho mejores de la Copa Uruguay

En el arranque de los octavos de final en el Campeones Olímpicos los pedrenses fueron superiores.

En el primer partido de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2026, Juventud de Las Piedras venció 2 a 0 a Nacional de Florida y consiguió avanzar a cuartos de final, donde deberá enfrentar al ganador del juego de la semana que viene, entre Gladiador de Salto y Liverpool de Montevideo. El primer gol llegó a los 37 de la primera parte por medio de Emanuel Cecchini, con golpe de cabeza, mientras que promediando el segundo tiempo Juan Manuel Boselli, de tiro libre, colocó el 2 a 0 para coronar el triunfo de los orientados por Sergio Chapita Blanco.

En los detalles, todo parecía nada más que un partido entre dos equipos jugando por meterse entre los ocho mejores de la Copa AUF Uruguay en el estadio Campeones Olímpicos. Pero, rascando un poquito, se enfrentaban un combinado absolutamente amateur que en su oncena titular apenas registraba un futbolista con pasado en el profesionalismo y el Juventud de Las Piedras de esta temporada, el que atravesó dos fases de Copa Libertadores, estuvo a punto de llegar a los grupos y después cumplió una correctísima actuación en la Copa Sudamericana.

Esas enormes diferencias a priori hicieron que ambos cuerpos técnicos pensaran qué partido jugar y cómo buscar lo mejor de sus oncenas. Entonces, Juventud, con un equipo que perfectamente pudo haber sido integrado por la mayoría de los que actuaron en alguno de los encuentros de actividad internacional, sacó a relucir su juego rápido y de buena posesión de la globa, mientras que a Nacional, que seguramente había planeado tratar de hacerse del cuero para no sufrir daños, le costó por momentos esa tenencia y poder administrar la pelota con cierta capacidad de juego que pudiese poner en cuestión la supremacía teórica de los pedrenses.

Nacional de Florida empezó con Andrés Álvarez; Matías Álvarez, Brian Ganachippi, Mateo Colombo, Franco Bertini; Fabio Barreiro, Federico Bruno, Lucas Sánchez; José Otero; Ronaldo Barrios y Marcos Labandeira. Juventud de Las Piedras empezó con Fabrizio Correa; Ignacio Mujica, Emanuel Más, Ángel Morosini, Renzo Rabino; Cecchini, Facundo Pérez, Rodrigo Chagas; Mirko Díaz, Agustín Alaniz y Bruno Larregui.

Nacional, el equipo de Ramiro Martínez Muracciole, hizo una gran media hora porque pudo neutralizar a su rival y además se animó con algunas pelotas que logró llevar al área contraria, que no significaron un enorme peligro para Fabrizio Correa, pero demostraban que podía llegar a generar algo.

Distinto fue lo que debió asumir su colega del otro arco, el floridense Andrés Telmo Álvarez, que tuvo tres o cuatro atajadas significativas demostrando su buen nivel de siempre.

La diferencia

Pero a los 37 minutos de juego llegó la apertura del tanteador por parte de Juventud. Una pelota que había salvado y mandado al córner Álvarez generó que en el tiro de esquina de Alaniz por el segundo palo llegara limpio para que cabecee Cecchini, que mandó la guinda a las redes.

No se enloqueció Nacional en los ocho o diez minutos que quedaban del primer tiempo porque sabía que esa era una distancia aún con posibilidades de administrar y entonces siguió haciendo el mismo partido como si fuesen 0 a 0.

Sin cambios

Para el segundo tiempo, Nacional siguió con su planteo de mediana cautela, conociendo las diferencias físicas y también en el marcador, y fue lanzando de a poco algunos ataques que permitieron pensar que le podría quedar alguna dentro del partido. El ingreso del duraznense Nicolás Bravo le dio a Nacional un poco más de velocidad en la acción ofensiva. Pero, de todas maneras, Juventud seguía manteniendo el dominio casi absoluto de la redonda y por tanto del partido.

Juventud dominaba, pero Nacional siguió intentándolo a sabiendas del enorme abismo de diferencia física y por ende futbolística.

A los 25 minutos, Boselli, que había ingresado al partido junto con Martín Pelado Cáceres y Alejo Cruz, de tiro libre perfecto y exquisito anotó el segundo gol de los pedrenses, colgándola del ángulo de Álvarez, que simplemente miró cómo el útil se incrustaba contra las redes.

La primavera de la Copa

El sol por fin primaveral dice que son casi las seis de la tarde en Florida. En la tribuna Jorge Omar Pato Ferreri hay una docena de niños con tres pelotas separados en tres imaginarias canchas mientras que en el césped están impecables los 22 futbolistas que disputan el cupo de cuartos de final de la Copa Uruguay. Del otro lado, en la tribuna Amado Fleitas, hay 22 hinchas y tres banderas de Juventud de Las Piedras que en un rato se llevarán por la ruta 5 el cupo de cuartos finalistas que Juventud ha ganado en la cancha.

En Juventud, el equipo profesional que ha llegado al estadio Campeones Olímpicos con notoria superioridad, cierran el partido como zagueros centrales Cáceres, varias veces mundialista y futbolista internacional con paso por Barcelona y Juventus entre otros, y Emanuel Más, el zurdo argentino exinternacional albiceleste con años en Boca Juniors. En Nacional de Florida, el único futbolista con algunos partidos en el fútbol profesional es Ronaldo Barrios, que resultó determinante para el fútbol del equipo del barrio San Cono, ya sea jugando como punta o en el segundo tiempo tirado atrás y forjando el juego floridense. Las diferencias son notorias. La competencia las ampara, pero no como castigo, sino como medida que puede ir achicando la brecha.

Al final, cuando a Ramoncito, el veterano manicero de tantas tardes y noches en el estadio Campeones Olímpicos, ya no le quedan más maníes por gritar, el aplauso de los cientos de floridenses premia al equipo tricolor que se va perdedor, pero ganador en tanto supo dar competencia. Juventud fue absolutamente superior, pero Nacional hizo un partido interesante.