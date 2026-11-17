La quinta edición de la Copa AUF Uruguay —posiblemente la que ha captado mayor interés del público por distintas razones coyunturales, colaterales y por el propio atractivo de la competencia— aún no tiene fecha definitiva ni para sus semifinales ni para su partido decisivo. El ejercicio de ingeniería que por estos días ensaya la Mesa Ejecutiva de cada una de las competencias deja a las claras que el calendario camina sobre un campo minado logístico.

Ya no es que no se jueguen en días típicos —fines de semana— u horarios apropiados para el público en general que de lunes a viernes tiene obligaciones laborales, educativas o hasta sociales, sino que literalmente hay un escenario posible en el que no hay dónde poner los partidos entre la semana que viene y el domingo 6 de diciembre, dado que el lunes 7 de diciembre empieza la licencia obligatoria de los futbolistas profesionales. Esto pasa si Torque logra meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya, el Uruguayo, o hasta con problemas de asfixia de calendario si tiene que jugar una definición para saber quién es el ganador de la tabla anual y, por tanto, finalista del Uruguayo: ahí encontrar un lugar para la Copa Uruguay se hace casi imposible, incluyendo el propio límite mínimo establecido en acuerdo entre la Mutual y la AUF de 48 horas, que la Fifpro estira a 72.

La semifinal entre el campeón del Apertura, Racing, y el campeón del Clausura, Liverpool, ya dejó atrás el terreno de la hipótesis para transformarse en una certeza. Ese choque único que abre el ciclo de definiciones —con pasaje a la final por 90 minutos o por penales— se proyectaba originalmente para el miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, la fijación pende de un hilo muy fino: al momento, la Mesa maneja el domingo 29 como fecha tentativa, pero subsiste un porcentaje de duda debido a que el Ministerio del Interior no puede garantizar el operativo policial necesario para el día posterior a la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes en Montevideo.

A este escollo se le suma un contratiempo de infraestructura insoslayable: el estadio Centenario no estará disponible ese fin de semana por encontrarse en pleno desarme de las estructuras montadas para el evento continental. Ante este panorama, el estadio Luis Franzini se erige como la opción principal para albergar el encuentro, perfilándose el Gran Parque Central como alternativa viable, mientras que el Alfredo Víctor Viera queda automáticamente descartado por tener a Liverpool —uno de los protagonistas de la llave— como inquilino de localía habitual.

Como si fuera poco, el engranaje puede descalabrarse aún más según lo que ocurra en las tablas. La confirmación de las fechas también dependerá de quién se adjudique la tabla anual y de su peso en materia de seguridad, sin soslayar que el margen de maniobra es exiguo y la temporada debe cerrar obligatoriamente antes del inicio de la licencia reglamentaria de los futbolistas, fijada para el 7 de diciembre. Una primera final posible es entre Torque y Peñarol si los celestes ganan a Progreso y Peñarol empata con Cerro Largo, pero en esa línea, asoma otro frente de tormenta que, si bien no lo pone a Torque, altera el calendario posible: si Deportivo Maldonado vence a Boston River y Peñarol cae ante Cerro Largo, ambos culminarán igualados con 66 unidades en la cima de la acumulada, obligando a disputar una final de desempate que postergaría la semifinal para el lunes 30 de noviembre o los primeros días de la semana.

Calendario de goma

A partir de ese dominó de definiciones por el título uruguayo, deberán encajarse los cruces de la Copa AUF Uruguay. Para trazar el mapa de ruta que se le viene a la Mesa Ejecutiva, el almanaque nos plantea dos escenarios bien diferenciados:

Escenario 1: Torque libre de finales por el Uruguayo

Si Torque no alcanza el primer puesto de la tabla anual ni se mete en las finales por el título del Uruguayo, el calendario de la Copa Uruguay respira por vida propia. Al quedar liberados los celestes de las ataduras de los partidos de definición del torneo principal, la Mesa Ejecutiva podrá fijar ambas semifinales a partido único (Nacional-Torque y Juventud-Danubio) a comienzos de la próxima semana, ubicándolas firmemente entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre. Con el partido decisivo a noventa minutos definido sin superposiciones de fixture, la final por el título y por el codiciado cupo de Uruguay 4 a la Libertadores se disputará sin contratiempos en los primeros días de diciembre, cerrando la persiana de la Copa con margen suficiente antes de que comience la licencia oficial.

Escenario 2: Torque implicado en la definición (anual o campeonato uruguayo)

Si Torque sostiene su gran campaña, escala a la cima de la acumulada y/o se mete de lleno en las dos finales del Uruguayo, el andamiaje del calendario se descalabra por completo y la Copa entra en una zona de ebullición absoluta. Con la semifinal del Clausura programada para el miércoles 25 de noviembre, y las potenciales finales del Uruguayo apretadas entre el domingo 29 de noviembre y el miércoles 2 o jueves 3 de diciembre como tope para la revancha, las fechas físicas para cruzar a Nacional y Torque a partido único desaparecen del mapa. En este escenario pantanoso, la llave semifinal entre Juventud y Danubio podría resolverse a duras penas entre semana, pero el cruce a todo o nada de los tricolores con los ciudadanos quedará al borde de la cornisa del calendario. La Mesa Ejecutiva se verá arrinconada a maniobrar a contrarreloj en los días previos a la licencia, enfrentando el absurdo operativo de tener que fijar compromisos con márgenes imposibles o soportar el reclamo gremial del descanso reglamentario de los futbolistas.

Como sea y se juegue cuando se juegue, esta vez la Copa Uruguay seguramente cerrará la temporada y, además, a resultancias de su campeón, que será Uruguay 4 en la Libertadores 2027, terminará ordenando las ocho participaciones internacionales para el año que viene, moviendo un lugar entre las clasificaciones si el campeón de la Copa Uruguay no está entre los cuatro primeros del Uruguayo. A esta altura, sin saber si Torque y Nacional terminarán entre los primeros cuatro de la anual, y si Wanderers se queda en la A para jugar Sudamericana, sí sabemos que si Juventud gana la Copa Uruguay, dejaría afuera a uno de los que este fin de semana cierre la temporada pensando que jugará internacionalmente el 2027, mientras que por la contraria nada cambiaría si Danubio fuese el campeón, dado que no puede jugar la Libertadores del año que viene por haber descendido a la B.