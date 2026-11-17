Este miércoles Atenas recibe a Fénix en San Carlos y Colón chocará con Oriental de La Paz en el Parque Palermo.

Tras los ascensos de Plaza Colonia y Rentistas, se están jugando los playoffs en la segunda división para resolver el tercer cupo rumbo a primera división para 2027. El domingo se disputaron los encuentros de ida, con triunfo de Colón y empate entre Fénix y Atenas de San Carlos. El miércoles será turno de los encuentros de vuelta, donde quedarán definidos los clasificados a la final por el último premio del año.

A San Carlos

A las 16.30, en el estadio de Atenas, los negros recibirán a Fénix tras el 1-1 en Capurro. El equipo locatario, que dirige Juan Carlos Carrasco, fue la gran sorpresa positiva del año. Ninguno lo tenía entre los candidatos e hizo una gran campaña, en la que combinó buen juego y resultados.

El elenco albivioleta fue de más a menos, se coronó en el Torneo Competencia, pero no pudo sostenerlo en el resto de la temporada, y llega en su momento más bajo al momento de definición. Tiene jugadores de calidad; estará en Diego Viñas, entrenador que llegó en la recta final, armar el plan para dar el batacazo. En caso de igualdad, clasifica Atenas a la final por haber logrado mejor ubicación en la fase regular.

En la casa de la divisional

Los partidos entre Colón y Oriental de La Paz serán en el Parque Palermo, ya que los dos oficiaron de locatarios en el mismo escenario. Este miércoles jugarán a las 21.30. En la ida, los paceños comenzaron ganando, pero el tricolor de Brazo Oriental lo dio vuelta.

Como Colón terminó mejor ubicado en la tabla del año, los celestes deberán ganar por dos goles para acceder a la final. Oriental fue primero en la tabla en gran parte del año, pero luego del fallo por el cual perdió los puntos ante Plaza Colonia por alinear seis jugadores extranjeros bajó considerablemente su rendimiento. Pasó de pelear por el ascenso directo a penar por el ingreso a playoffs, que terminó siendo por diferencia de goles.

Colón tuvo un campeonato regular, siempre peleando en las primeras posiciones, aunque nunca pudo dar el paso para quedar en los primeros dos lugares.