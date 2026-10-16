Debuta Nacional en la Libertadores femenina

En la noche de este viernes 16 de octubre, a las 21.00, en el estadio de Independiente del Valle, en la zona metropolitana de Quito, Nacional iniciará su octava participación en la Copa Libertadores femenina enfrentando a las subcampeonas chilenas, Universidad de Chile.

El elenco tricolor, uno de los 16 participantes del torneo que empezó este jueves, integra el grupo D. Además de las chilenas de Universidad de Chile, tendrá como rivales a Deportivo Cali –cruce que ya sucedió en la pasada edición– y a Libertad de Paraguay.

Para Nacional, esta vez dirigido por Diego Testa, con la asistencia de Javier Noble y la exfutbolista Aída Camaño, será la octava participación en el torneo continental. Su historial arrancó en 2011 y siguió de forma consecutiva en 2012 y 2013, para luego tener presencias intermitentes en 2016, 2023 y 2025; por tanto, en esta edición retoma su continuidad en la contienda internacional.

El equipo tricolor, que está peleando junto con Peñarol el título de campeón uruguayo de esta temporada, accedió a la copa como campeón de 2025.

En la capital ecuatoriana, donde jugarán a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, Diego Testa dispone de plantel completo, compuesto por Josefina Villanueva, Maisha Vázquez, Valentina Cousillas, Pierina González, Tatiana Lima, Jennifer Clara, Soledad Garay, Julieta Ladós, Cecilia Gómez, Isabela Pérez, Helena Reja, Yamila Dornelles, Martina Ventura, Martina Segovia, Agostina Marcora, Maytel Costa, Sofía Olivera, Rocío Martínez, Manuela Techera, Jessica Pastilha, Sinoxolo Cesane, Oriana Fontán y Alison Latua.

Para las tricolores será un partido de alta dificultad, pero a priori se vislumbra como la llave principal para buscar la clasificación, dada la fortaleza de las colombianas y las guaraníes que integran el grupo. La copa empezó este jueves con el triunfo de las vigentes campeonas, las jugadoras de Corinthians –el club más laureado en la historia de la Libertadores femenina–, que vencieron a Colo-Colo 2-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, la Casa Blanca de Liga de Quito. También por el grupo A, el torneo se completa con Caracas e Independiente Santa Fe. En el grupo B, disputado en el estadio de Independiente del Valle, las locales empataron 1-1 con las campeonas argentinas, Belgrano de Córdoba, mientras que Palmeiras derrotó a Universitario de Lima 1-0. El grupo C lo integran Cruzeiro, Liga de Quito, Bolívar y Olimpia.

El recorrido de Nacional, que volverá a jugar el lunes, cuando enfrente a Deportivo Cali de Colombia, y cerrará la fase de grupos el jueves frente a Libertad. Se podrá ver a través de la plataforma Pluto TV y también en el canal de Youtube de la Conmebol.