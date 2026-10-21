Este miércoles se completarán dos cupos más para los octavos de la Copa AUF Uruguay

Este miércoles la Copa AUF Uruguay despejará dos incógnitas más y dejará armados siete de los ocho cruces de octavos de final. En el Parque Alfredo Víctor Viera, Liverpool y Cerro Largo resolverán el penúltimo pasaje de la rama profesional. Por la noche, bajo los focos del Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, Porongos y Deportivo Italiano definirán la última plaza amateur –donde la OFI ya domina con seis representantes frente a uno solo del ascenso capitalino– para resolver quién será el rival de Libertad de San Carlos. Con el sorteo ya realizado, solo quedará a la espera el duelo de la semana próxima entre Peñarol y Montevideo City Torque para completar definitivamente el cuadro de los 16 mejores.

El lunes se sortearon los cruces de los octavos de final y quedó armado el diagrama definitivo hasta la final de la Copa 2026. Por lo tanto, tres de las llaves quedaron con un rival a determinar. La primera de ellas tendrá como protagonista al ganador del partido que se jugará en el Viera a las 16.00, que deberá viajar a Salto para enfrentar a Gladiador, la revelación de la temporada en la Copa Nacional de Clubes A –torneo que le permitió al aurirrojo salteño ubicarse entre los diez mejores del interior y acceder a esta instancia–.

Ambos clubes llegan con situaciones de urgencia, dado que Liverpool es el líder del Clausura y el domingo deberá enfrentar a Nacional, que es su escolta a un punto, y por tanto, seguramente apuntará todas sus baterías a esa contienda y alineará un equipo alternativo, mientras que Cerro Largo, después de una catarata de malos resultados, se ha comprometido en la zona baja del descenso y también solo pensará en su partido del domingo frente a Boston River.

La otra llave enfrentará al ganador del choque entre Porongos y Deportivo Italiano con Deportivo Maldonado. En este caso, hasta que no termine el partido –o la definición por penales, si resulta necesaria tras la igualdad en los 90 minutos–, no sabremos si el juego será en Trinidad, la casa de Porongos, o en Montevideo, el feudo de Deportivo Italiano; lo único seguro es que Deportivo Maldonado actuará como visitante.

Las llaves se completarán con todos los nombres recién la próxima semana, cuando Peñarol reciba a Torque en el Campeón del Siglo para definir quién será el rival del actual campeón del interior, Libertad de San Carlos. El equipo carolino oficiará de local en su propio escenario o, muy probablemente –debido a las exigencias reglamentarias que fijan estadios habilitados para el fútbol profesional–, en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

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Tras el sorteo de octavos de final y siguiendo una vieja aspiración de la diaria, se impuso que los ocho clubes amateurs sean locales ante los ocho profesionales. Por ahora la medida rige únicamente para esta instancia, dado que para cuartos de final y semifinales las localías quedarán fijadas de acuerdo con el diagrama establecido.

Los octavos de final comenzarán el miércoles 28 de octubre. Desde esta instancia, todos los partidos se disputarán a eliminación directa y a un solo encuentro, por lo que no habrá series de ida y vuelta. Los ganadores avanzarán a los cuartos de final, luego a las semifinales y finalmente a la definición del torneo.

San Carlos de San Carlos será local –seguramente en el Domingo Burgueño Miguel o en el estadio de Atenas, habilitado para el fútbol profesional– ante Boston River.

Libertad, lo dicho: esperará por el vencedor de Peñarol-Torque y muy posiblemente lleve el cruce al Campus si son los aurinegros sus rivales y habría que ver qué gestión hace el penado 14 si es Torque el que clasifica, porque no incrementaría el caudal de público “visitante”, aunque la alternativa no aparece clara porque ¿quién se imaginaría a Libertad jugando en casa de su archirival Atenas?

El ganador del partido entre Porongos y Deportivo Italiano recibirá a Deportivo Maldonado. Si gana Porongos será seguro en Trinidad, en el Juan Antonio Lavalleja, pero si el que sale clasificado es Deportivo Italiano, el cuadro montevideano debería elegir una cancha del fútbol profesional para enfrentar a los rojiverdes.

Ferro Carril de Salto –muy probablemente en el estadio Artigas de Paysandú– será local ante Nacional. El presidente de Ferro, César Signorelli, expresó a Canal 4 de Salto que jugaría en un escenario con una capacidad cercana a las 10.000 personas, y como Salto no tiene un escenario con ese aforo, él se volcaría por trasladar la localía al estadio sanducero. Signorelli pareció descartar para este cruce al Dickinson, en principio por aforo, pero seguramente porque no cuenta para partidos con contendientes profesionales, y descartó también al estadio de la Liga Agraria de Salto, el Juan José Vispo Mari, donde además juega como local Salto FC en AUF en la C.

Además, Wanderers de Durazno chocará en el precioso Silvestre Octavio Landoni duraznense frente a Danubio; Lito de Montevideo recibirá a Montevideo Wanderers en el escenario que defina para su localía; Gladiador aguardará por el ganador del duelo entre Liverpool y Cerro Largo y aquí sí podría ir el partido al Vispo Mari o al Dickinson, y Nacional de Florida jugará en el Campeones Olímpicos –por ahora de tarde, hasta que no completen las columnas de la iluminación que hace tiempo está sin focos– ante Juventud de Las Piedras.

¿Tú te lo imaginas?

Llamativamente, según el árbol del diagrama, los dos equipos carolinos, San Carlos y Libertad, si ganan sus respectivas llaves, deberán enfrentarse entre sí en cuartos de final, dado que el primer cruce de esa etapa enfrentará al ganador de San Carlos-Boston River con el de Libertad ante Peñarol o Torque.

La segunda llave de cuartos de final la integrarán el vencedor del choque entre Porongos o Deportivo Italiano ante Deportivo Maldonado frente al triunfador de Ferro Carril y Nacional. Visto desde el ángulo de los grandes capitalinos, si Peñarol logra su clasificación y ambos progresan en el torneo, no habría clásico en cuartos de final, pero sí un eventual cruce en semifinales.

La tercera llave de cuartos quedará compuesta por el ganador de Wanderers de Durazno y Danubio frente al de Lito y Montevideo Wanderers. La última llave medirá al triunfador de Gladiador contra Liverpool o Cerro Largo frente al ganador de Nacional de Florida y Juventud de Las Piedras.