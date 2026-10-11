Fútbol sala: Nacional se quedó con el Campeonato Uruguayo

Era el día señalado y no podía dejar pasar la oportunidad. En su casa, con su gente, y con la ventaja que le permitía hasta empatar para consagrarse, Nacional tenía todo el escenario preparado para que el sábado fuera una fecha para marcar en la historia. Y así lo hizo, con la carga de cambiar siete años adversos y la responsabilidad de ratificar una temporada estupenda, que selló con números formidables: 16 victorias y dos empates.

Última fecha de la Copa de Oro, cuadrangular final que se disputó a dos ruedas entre los cuatro mejores equipos, y el tricolor que recibía a Peñarol para abrazarse a lo que era esquivo desde 2018. Ya desde el comienzo los dirigidos por Diego Pastoriza –que asumió este año como entrenador principal– marcaron el rumbo de una tarde plena de emociones.

En menos de tres minutos, las mayores virtudes de este Nacional modelo 2026 se presentaron para poner un parcial 2-0 que terminó siendo decisivo. La presión alta, la verticalidad y la contundencia de manifiesto para inclinar la cancha desde el comienzo. De la mano de Lucas Pollero, autor de esos dos primeros goles y figura del clásico, el bolso impuso condiciones en el tramo inicial. Hubo una mejora del carbonero avanzada la primera mitad, pero su ineficacia no le permitió acortar distancias.

Juan Lista, de Peñarol, y Luca Buzzo, de Nacional, el 10 de octubre, en el Polideportivo GPC. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Misma tónica en el arranque del complemento. Un Peñarol dúctil para el juego de ataque posicional, sin concretar, mientras que el local aprovechó al máximo cada llegada a fondo. Facundo Abad –el goleador y MVP de la temporada– señaló el tercero, y daba la sensación de que era el tanto que liquidaba todo. Sin embargo, el equipo aurinegro sacó a relucir la jerarquía de hombres como Nicolás Ordoqui y Juan Custodio para dificultarle la historia a su clásico rival.

Leandro González y el propio Ordoqui anotaron para acercarse a un gol y encender las alarmas en un lapso en que Nacional bajó la intensidad. Ahí vino la expulsión de Marchal en filas del mirasol, situación que aprovechó el local para firmar el momentáneo 4-2 por intermedio de Abad, con menos de diez minutos por jugar. Nada estaba definido, y menos cuando Ordoqui, a través de una sexta falta, volvió a arrimar a Peñarol en el marcador.

Facundo Abad, de Nacional, y Christian Gaitán, de Peñarol, el 10 de octubre, en el Polideportivo GPC. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Los de D’Alessandro insistieron con el golero-jugador buscando la hazaña (ganar y forzar otro partido), pero el destino parecía estar escrito. Juan Silvotti, capitán tricolor y uno de los que bancaron todos estos años de hegemonía adversaria, remató desde 35 metros con arco desprotegido, convirtiendo el quinto gol y desatando la locura. En el epílogo, Pollero amplió y Navarro descontó, decretando un resultado de 6-4 que dio por concluida la temporada.

Nacional campeón, con méritos de sobra y aires renovados que le permiten ilusionarse con el comienzo de una nueva era. Plantel amplio, de bajo promedio de edad, respaldo institucional y clasificación a la Libertadores 2027. Dicen que la alegría va por barrios, y sí. Después de un buen tiempo –en el fútbol sala– la alegría llegó a La Blanqueada, y con ganas de quedarse.