Con un fallo pendiente que puede cambiar la parte alta, y la posible eliminación de los descensos, se juega una nueva etapa de la segunda división, en la que se destaca el clásico entre Cerrito y Rentistas.

Quedan tres fechas para que termine la fase regular en la segunda división profesional, un campeonato en el que ascienden los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a los playoffs por el tercer boleto a primera división. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs, desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año.

El descenso anda en vuelta de escritorios, ya que el Consejo de Liga de la B aprobó una moción para eliminarlo. La C hizo una contrapropuesta y el tema seguirá los procesos correspondientes en la Asociación Uruguaya de Fútbol, con reuniones permanentes. El tiempo apremia: el asunto debe resolverse antes de la finalización de la fase regular.

Por otra parte, Oriental de La Paz apeló el fallo que le dio la victoria a Plaza Colonia porque los paceños habían alineado seis extranjeros, cuando el reglamento permite un máximo de cinco. Los puntos, que por el momento los tienen los del oeste, están en el aire. Contando con esas unidades, los colonienses podrían asegurarse su retorno a primera este fin de semana. Al no haber decisión final, el objetivo podrá acercarse, pero sin festejo.

Clásico de yapa

La fecha arranca suave y con uno de los partidos en que hay menos en disputa. River Plate, con una difícil tarea para llegar a playoffs, recibirá al descendido Uruguay Montevideo. Será el sábado a las 13.00 en el Parque Saroldi, con Eduardo Varela en el arbitraje.

A las 19.00, en el Prandi, Plaza Colonia enfrentará a Tacuarembó, otro que ya no tiene mucho por jugar este año. Los locatarios, si ganan, mantendrán, como mínimo, seis puntos de ventaja respecto de sus competidores, contando con el triunfo ganado en los escritorios.

El domingo madrugarán en el Palermo, con Juan Cianni impartiendo justicia. Huracán del Paso de la Arena recibirá a Oriental de La Paz, dos equipos de flojo presente; los paceños necesitan sumar para mantenerse en zona de playoffs y seguir peleando por el segundo ascenso, mientras que el tricolor solo piensa en sumar para 2027.

A las 13.00, Atenas de San Carlos jugará con Fénix, que tendrá el debut de Gonzalo Viña como entrenador. Los negros del este son una de las grandes sensaciones del año y buscan mantenerse en la lucha por el ascenso directo. Los de Capurro, con pocas chances de subir de primera, intentarán mejorar su juego de cara a los playoffs. Bruno Sacarello será el juez.

La tarde recibirá el clásico de barrio, que es el gran partido de la fecha. Cerrito recibirá a Rentistas en el Parque Maracaná. Los bichos colorados están en el lote de segundos y ganar es vital para seguir en la pelea hasta el final. El auriverde está en zona de descenso, pero con un buen cierre podría llegar a playoffs. Damián Enríquez fue destituido por segunda vez en el año por diferencias con quienes manejan la SAD. Todavía no está claro quién dirigirá a Cerrito el domingo. Leandro Lasso estará a cargo de impartir justicia en un partido pesado.

En el Complejo Rentistas, a las 19.00, se cerrará el domingo con La Luz y Miramar Misiones en una finalísima de la parte baja entre dos equipos que vienen en levantada para mantener la categoría. Ganar es fundamental. Arbitrará Kevin Fontes.

El lunes, a las 20.30, Paysandú recibirá a Colón, con el arbitraje de Andrés Martínez. Los sanduceros también están peleando por evitar la zona roja, mientras que los de Brazo Oriental integran el lote de segundos que buscan llegar a primera división.

Posiciones

Plaza Colonia tiene 51 puntos, Rentistas, Colón y Atenas 45, Oriental de La Paz 43, Fénix y Cerrito 41, La Luz 38, River Plate y Huracán 37, Paysandú 35, Miramar Misiones 34, Uruguay Montevideo y Tacuarembó 27.