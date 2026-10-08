Con mucho en juego arriba y abajo comienzan las últimas cinco etapas en la segunda división; destaca River Plate ante Oriental de La Paz.

Entre sábado y domingo se jugarán los siete partidos de la segunda división y en todos hay puntos importantes en disputa. Quedan cinco fechas para que termine la fase regular y en este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a los playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año. Los últimos dos equipos de la tabla de promedios, que en este momento son Uruguay Montevideo y Paysandú, descienden al amateurismo.

Oriental de La Paz lidera con 45; Plaza Colonia y Atenas tienen 44; Rentistas 42, Fénix 40, Colón 39, Cerrito 38, Huracán 36, River Plate y La Luz 34, Miramar Misiones 30, Paysandú 29, Tacuarembó 27 y Uruguay Montevideo 26.

Mucho en juego

La fecha se abre el sábado a las 10.00 en el Saroldi donde River Plate recibe al puntero Oriental de La Paz.El darsenero se juega una de sus últimas chances de llegar a playoffs y necesita algún punto que le dé tranquilidad absoluta para mantener la categoría. Los paceños van por seguir en lo más alto para consolidar su sueño de llegar a la máxima categoría. Arbitra Bruno Sacarello.

A las 13.00, en el Parque Ancap, Uruguay Montevideo recibe a Colón. El local puede descender con una combinación de resultados. Si los de Pueblo Victoria pierden, suma Cerrito y ganan Paysandú y Miramar Misiones, bajará matemáticamente a la vieja C. Para la visita es una buena chance de afianzarse en puestos de playoffs, esperando un traspié de los de arriba para soñar con el ascenso directo. Leandro Lasso será el juez.

A las 16.00, en el Parque Maracaná, Daniel Rodríguez impartirá justicia entre Cerrito y Tacuarembó. El auriverde viene de un resonante triunfo ante Plaza Colonia, aunque, entre semana, quedó eliminado de la Copa Uruguay en insólito partido ante Wanderers. Los de Damián Enríquez pelean a dos puntos; en esta fecha pueden quedar en zona de playoffs o caer al descenso directo. El equipo del norte es el único que no está jugando por nada a futuro inmediato, está lejos de la zona de playoffs y tranquilo en los promedios, pero necesita sumar pensando en la permanencia de 2027.

Cierran la jornada sabatina, Paysandú y Rentistas en tierras sanduceras a las 19.00, con Augusto Olmos impartiendo justicia. El local está en zona de descenso y con urgencia de puntos para escapar a la zona roja, mientras que los bichos colorados están cuartos, expectantes de que se caigan los de arriba para alcanzarlos.

Domingo para prestar atención

Federico Arman pondrá a rodar el balón a las 13.00, en San Carlos, donde Atenas recibirá a Miramar Misiones. Los carolinos buscan seguir en la lucha por el ascenso directo, consolidándose como una de las grandes sorpresas del torneo. El cebrita creció desde la llegada de Martín Siri a la dirección técnica. Llega de ganarle a Paysandú y otro triunfo prácticamente le garantizaría su estadía en la B para el próximo año.

En el Complejo Rentistas, a las 16.00, La Luz va con Plaza Colonia en un partidazo donde Andrés Martínez será el juez. Los merengues vienen de dos victorias clave en fila para escapar del descenso directo, sumar es fundamental para seguir escapando en esa lucha. Para los visitantes es fundamental volver al triunfo, ya que sumaron solamente un punto de los últimos seis y, además, quedaron afuera de la Copa Uruguay. No tendrán a Lucas Carrizo ni al golero titular, Joaquín Silva, ambos suspendidos.

Cierran la fecha Huracán del Paso de la Arena y Fénix, a las 19.00 en el Palermo. El locatario necesita sumar para aspirar a puestos de playoffs, mientras que los de Capurro tienen una de las últimas chances de Fénix para ir en la pelea del ascenso directo. Arbitra Santiago Motta.