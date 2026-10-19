Cristiano Ronaldo fue sancionado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección sin autorización en la última fecha FIFA.

El ente rector del fútbol portugués abrió un expediente disciplinario contra el delantero por lo sucedido el 30 de setiembre, en Copenhague, donde Portugal se preparaba para el partido ante Dinamarca por la Liga de Naciones de Europa. Ronaldo había sido suplente ante Noruega en el encuentro anterior y se enojó porque Jorge Jesus, entrenador del equipo, no le dio minutos pese a que fue de los jugadores que estuvo más tiempo haciendo ejercicio de calentamiento.

El conflicto se hizo público días después, cuando el futbolista de 41 años explicó su versión y cuestionó al seleccionador por no haber cumplido con lo que habían acordado previamente sobre su participación. Ronaldo, en su momento, también dijo que la decisión de dejar el grupo estuvo vinculada a una pérdida de confianza y reconoció que su comportamiento podía tener consecuencias disciplinarias.

La federación consideró que el delantero cometió una “infracción intencional” por lo que resolvió aplicarle el castigo previsto en el reglamento. La sanción es por 30 días sin poder representar oficialmente a Portugal y una multa de 255 euros, una cifra irrisoria para las ganancias de la estrella portuguesa.

La suspensión podría impedir que Ronaldo sea convocado para los partidos de noviembre, aunque el escenario no está definido. La selección portuguesa recibe a Dinamarca el 14 de noviembre y luego visita a Gales tres días más tarde. Hay una postura que marca que el delantero ya habría cumplido 19 de los 30 días de suspensión al momento en que se publicó la sanción. Si esta campaña es oficializada, el calendario le permite quedar disponible en esos dos encuentros que cierran la fase de grupos. Si la sanción rige desde el 19 de octubre, se perderán ambos encuentros. Portugal ya está clasificado para los cuartos de final de la Liga de Naciones tras ganar los cuatro partidos que disputó. En cualquiera de los dos casos, la convocatoria dependerá únicamente de la decisión de Jesús.

A sus 41 años, Ronaldo continúa como capitán y máximo goleador histórico de la selección portuguesa. La resolución disciplinaria no cierra su etapa internacional, pero obliga a solucionar la relación con el entrenador y sus compañeros.