Pese a la operación anunciada por León XIV, la Iglesia uruguaya aseguró que, por ahora, el viaje sigue en pie; el Ministerio del Interior avisó a la AUF que no podrá brindar cobertura policial del 6 al 8 de noviembre.

El calendario de la Liga AUF Uruguaya será modificado por la visita al país del Papa León XIV, que se dará el fin de semana del 6 al 8 de noviembre, según indicó el presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, Álvaro Rivero, debido a que el Ministerio del Interior comunicó a la AUF que no podrá brindar cobertura policial durante ese fin de semana, por lo que la penúltima fecha del Clausura, la fecha 14, deberá reprogramarse. En ese sentido, confirmó que no habrá fechas entre semana porque van a ser utilizadas para la Copa AUF Uruguay, en entrevista con Misión Deportiva de Radio Fénix.

La visita se mantiene, pese a que este domingo el pontífice anunció que será operado para que le extirpen un nódulo en un pulmón. “No hay cambios previstos, por ahora”, indicó la Iglesia católica uruguaya en un mensaje enviado a la prensa. Más tarde, en rueda de prensa, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, sostuvo que “los planes siguen tal cual” y dijo confiar en que el Papa se recuperará y podrá estar en Uruguay “en la fecha prevista”.

Con el nuevo esquema, y teniendo en cuenta que el sábado 28 de noviembre no habrá actividad local porque el Centenario será sede de la final de la Copa Libertadores, el Clausura quedará así: la fecha 11 se jugará del viernes 16 al lunes 19 de octubre; la 12, del viernes 23 al lunes 26 de octubre; la 13, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre; la 14, del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, y la 15, del viernes 20 al lunes 23 de noviembre.

Esa última fecha coincide con las elecciones del BPS, el domingo 22 de noviembre. Rivero afirmó que la AUF no recibió ninguna notificación que impida jugar ese fin de semana y aclaró que, a diferencia de lo que ocurre en las elecciones nacionales, cuando están prohibidos los espectáculos públicos, en este caso hay un artículo de la ley que habilita los partidos.

Pese a los cambios, el dirigente sostuvo que se podrá mantener el 8 de diciembre como fecha de cierre del campeonato –el objetivo que la AUF se planteó al inicio de la temporada– si la cantidad de finales es la habitual. Sobre esa definición, explicó: “Dependemos de ver qué equipos llegan a la semifinal, estudiar cada caso en particular y tomar una decisión con base en quienes compiten”. Y señaló que no es lo mismo una semifinal “entre dos equipos menores” que una en la que “un equipo grande participa”.