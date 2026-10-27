Mundial sub 15: Inglaterra abandonó el partido ante Irlanda por una denuncia de racismo

El partido del grupo C se suspendió con Irlanda ganando 4-1 después de que un juvenil inglés denunció que un rival le dijo “mono”.

El primer Mundial sub 15 de la historia, que se juega en Bakú (Azerbaiyán), dejó de ser fiesta este lunes por una denuncia de racismo. La selección de Inglaterra abandonó la cancha en el encuentro contra República de Irlanda en el último minuto de juego.

El incidente se dio luego de una falta, tras la cual jugadores de ambos equipos discutieron y se empujaron. De acuerdo con la denuncia inglesa, un futbolista irlandés le dijo “mono” a un rival, justo después de que este último lo empujara por la espalda. El jugador fue hasta su banco a contar lo ocurrido. En el relato publicado por AOL, el entrenador Matt Thorpe se dirigió al árbitro, que le respondió que no podía escucharlo. Uno de sus asistentes insistió y le explicó que estaban denunciando racismo y que no querían seguir jugando. Cuando el juego parecía a punto de reanudarse, Thorpe ordenó a todo el equipo salir de la cancha. El asistente comentó que el jugador estaba afectado, agregó AOL.

La versión irlandesa

Desde el banco de Irlanda rechazaron la acusación en el momento. Medios irlandeses informaron que un integrante del cuerpo técnico gritó que el futbolista no lo había dicho. Eso derivó en un cruce fuerte entre los dos bancos.

Tal como informóThe Irish Times, el futbolista irlandés negó haber dicho “mono” y aseguró que usó otra palabra. La Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) todavía no se pronunció oficialmente.

La FIFA, por su parte, confirmó estar trabajando sobre el incidente y expresó que el árbitro dio por terminado el partido porque Inglaterra se negó a continuar. Según su comunicado, se están reuniendo los informes oficiales y el caso pasará a la Comisión Disciplinaria independiente, que decidirá más adelante. Todavía no se sabe qué pasará con el resultado ni si habrá sanciones. La Federación Inglesa tampoco emitió un comunicado y estaría esperando más información.