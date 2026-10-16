Nacional goleó a Rentistas y avanzó a octavos de Copa AUF Uruguay

Nacional venció con comodidad a Rentistas en el Gran Parque Central y se convirtió en el sexto clasificado de la llave profesional a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay; todavía quedan por disputarse los cruces entre Liverpool y Cerro Largo y Peñarol y Montevideo City Torque para definir los últimos dos.

Con la eliminación del bicho colorado, se fue el último representante de la B en el torneo. Cerrito, Plaza Colonia y River Plate también habían quedado afuera: los cuatro equipos avanzaron a la segunda fase y cayeron ante rivales de la Primera División, en un torneo en el que el premio por ser campeón –un cupo a la Copa Libertadores– no los incluye.

Nacional fue superior a lo largo de los 90, pero Rentistas jugó un buen primer tiempo, en el que buscó el arco rival y llegó con un puñado de ocasiones bien generadas y un par de buenas pelotas de Carlos Sánchez que arrimaron peligro al arco defendido por Alexis Martín Arias. El arquero tuvo que responder, y lo hizo con una gran estirada para sacar un cabezazo muy complicado de Douglas Bittencourt.

Pero el tricolor, que jugó con algunos suplentes y otros titulares o semititulares, tuvo más y mejores chances, con Alejandro Martínez como uno de los más claros en el ataque. Con la ofensiva tricolor priorizando las bandas, Agustín dos Santos había sido el menos participativo, pero fue quien abrió el marcador sobre los minutos finales del primer tiempo, con gran definición de zurda después de controlar dentro del área un tiro defectuoso de Bruno Zuculini, que terminó siendo tremenda asistencia.

A poco de iniciado el segundo tiempo, le empezó a pesar más el partido al visitante, y Nacional apretó el acelerador para cerrarlo con dos goles en menos de diez minutos. El joven zaguero Tomás Viera ratifica su buen momento en el equipo: a los 65 ganó arriba un córner en el primer palo para aumentar la ventaja tricolor, y poco después Ruben Botta la agarró divina, de zurda y de aire, después de un centro al punto penal de Nicolás Rodríguez, para poner cifras de goleada.

En una noche redonda para Nacional, la mancha negativa fue la expulsión de Nahuel Gelós, puntero de 21 años recién llegado desde Miramar Misiones al que los nervios de su debut con la camiseta tricolor le jugaron una mala pasada: ya en los descuentos y con el partido liquidado, se tiró demasiado fuerte abajo a buscar una pelota larga y recibió la roja directa.