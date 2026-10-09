Torque sigue y suma: 1-0 a Danubio

Abriendo la décima fecha en el estadio Charrúa, Montevideo City Torque, después de tres partidos interrumpiendo su histórica consecución de triunfos uno tras otro, volvió a la victoria derrotando a Danubio 1-0, y quedando arriba en la tabla del clausura y también entreverado en los primeros lugares de la anual.

El elenco de Marcelo Méndez no pudo repetir las actuaciones de los últimos meses, ya no por la valía del antagonista Danubio –que nunca lo pudo superar– y sí seguramente por una cuestión emocional tras conseguir un solo punto de los últimos nueve que había disputado, pero fundamentalmente se podría interpretar que era una situación de cuidado pensando en el partido más importante de su historia: la semifinal de la semana que viene ante Atlético Mineiro en la ida de la llave que definirá el finalista de la Copa Sudamericana.

El gol lo consiguió en la segunda parte Salomón Rodríguez con un hermoso cabezazo y decidió el destino del partido, y también la situación en las tablas de ambos, dado que Danubio sigue muy complicado en torno a la tabla del descenso para mantener la categoría.

La urgencia y el freno del descanso

A Torque le costó al inicio del partido encontrar su juego y ritmo que lo han hecho ser uno de los mejores colectivos del fútbol uruguayo de la temporada.

No demoró más de un cuarto de hora el elenco ciudadano en, aún sin encontrar su ritmo arrasador, empezar a superar a Danubio en juego y acercándose al gol. Danubio, con la permanente idoneidad de su capitán, el golero Mauro Goicoechea, logró aguantar el momento de los de Torque y pudo llegar a la media hora emparejando ligeramente el juego.

El primer tiempo terminó sin goles porque ni Torque pudo ajustarse a su línea de juego determinantemente ofensiva y con buenos encuentros, y porque Danubio nunca logró los movimientos colectivos como para poder superar a sus oponentes a pesar de lo complejo de su situación y del gran acompañamiento de su gente.

Gol y triunfo

La segunda parte comenzó bajo los mismos parámetros, con el equipo de Torque procurando superar a su rival, aunque sin conseguir su dinámica de juego, y Danubio dando todo lo que podía y buscando encontrar algún desnivel a su favor. El equipo de Leonel Rocco incorporó al puntero josefino Enzo Cabrera intentando reforzar el ataque que había comenzado con el jovencito Benjamín Azambuja, pero que fue modificado en el correr de la primera parte. Esto se debe a que Bautista Tomatis debió salir de la cancha debido a un golpe en la cabeza que, tras volver al juego, le dio el aviso de que no podía seguir y fue sustituido por Sebastián Ferreira. El primer cuarto de hora del complemento tuvo indicadores de que el elenco ciudadano recuperaba su figura y su acción peligrosamente ofensiva de todo el campeonato. A los 13 el oriundo de San Gregorio de Polanco, Salomón Rodríguez, a la salida de un córner perfectamente ejecutado por Gonzalo Montes, metió un cabezazo infernal haciendo la diferencia inicial en el partido.

Después, con esa diferencia que significaban los tres puntos, aunque quedara media hora de juego, pareció un trámite resuelto con Torque pensando en la semifinal, con Danubio dándose contra el muro de las frustraciones y no pasó más nada.