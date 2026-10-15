Uruguay y Argentina se enfrentarían por fecha FIFA

Maximiliano Araújo, de Uruguay, y Nahuel Molina, de Argentina, el 3 de marzo de 2025, en el estadio Centenario.

Argentina y Uruguay podrían enfrentarse en La Bombonera durante la próxima fecha FIFA de noviembre. Según informó el medio argentino Doble Amarilla, existiría un acuerdo para disputar el amistoso entre el lunes 16 y el martes 17, aunque todavía falta la confirmación oficial.

El encuentro se jugaría en el estadio de Boca Juniors después de que perdiera fuerza la posibilidad de utilizar el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Los tiempos necesarios para recuperar el césped tras los recitales de BTS, previstos para octubre, habrían llevado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a buscar otra sede.

La selección argentina tenía previsto viajar a China para jugar ante Arabia Saudita e India, pero esa gira volvería a quedar suspendida por cuestiones organizativas. En ese contexto, el equipo de Lionel Scaloni buscaría mantener su actividad internacional con dos amistosos durante la ventana de noviembre, mientras Uruguay tendría una buena oportunidad de medirse con los finalistas de la Copa del Mundo.

Según cita el mismo medio, una de las opciones sería disputar una revancha ante Uruguay en Montevideo. La principal diferencia entre las asociaciones estaría en la planificación del segundo amistoso. Según informó Olé, la AFA buscaría que Argentina se mida con dos selecciones distintas, con Costa Rica entre las alternativas para jugar en el exterior. La Asociación Uruguaya de Fútbol, en cambio, procuraría acordar dos clásicos rioplatenses: uno en Argentina y otro en el estadio Centenario. Las negociaciones siguen abiertas y todavía no hay una decisión definitiva.