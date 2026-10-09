Vóley femenino: Uruguay volvió a la competencia sudamericana juvenil

La selección uruguaya femenina sub 19 disputa el Sudamericano de vóleibol, que reúne a ocho países y entrega tres plazas para el Mundial de 2027.

El vóleibol femenino uruguayo tiene estos días una nueva presencia en el escenario continental. La selección sub-19 participa en el Campeonato Sudamericano de la categoría, que se desarrolla en Maracaibo, Venezuela, y representa una oportunidad para que las jugadoras sumen experiencia internacional y midan su nivel frente a otras selecciones de la región.

El proceso de preparación reunió a más de 40 jugadoras de distintos puntos del país, de las que fueron seleccionadas 14 para representar a Uruguay. Tras varios años de ausencia internacional, el regreso de la selección femenina formativa abre el desafío de dar continuidad a un trabajo que no se agote en la participación en un torneo, sino que permita sostener el desarrollo de las jugadoras a mediano y largo plazo.

En la cancha, Uruguay cayó en su debut ante la poderosa selección local 3-0. Este jueves volvió a perder en sets corridos ante Chile, pero con un desarrollo mucho más parejo: 25-23, 25-23 y 25-20. Los dos primeros parciales se resolvieron en los puntos finales, donde Chile encontró la diferencia. En el tercero, las chilenas ampliaron la ventaja para cerrar el encuentro. Aunque el resultado fue 3-0, Uruguay consiguió sostener la disputa durante buena parte del partido y mostró capacidad para competir ante un rival que terminó imponiéndose.

El Sudamericano reúne a ocho selecciones divididas en dos grupos. En la zona B compiten Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador. Argentina y Brasil son referencias históricas de la categoría: en la última edición, disputada en 2024, Brasil se quedó con el título tras vencer a Argentina en la final, mientras que Perú completó el podio.

El próximo desafío de Uruguay será ante Perú en el cierre de la fase de grupos ya con las poderosas incaicas clasificadas. Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales y las tres selecciones mejor ubicadas obtendrán la clasificación al Mundial U19 de 2027.

Después de esta jornada, y a sabiendas de que las celestes no clasificarán a semifinales, nuestras jugadoras irán por la definición del quinto al octavo puesto, por lo que muy posiblemente se deban cruzar con las terceras de la serie B, que serán Bolivia o Ecuador. En esa serie ya están clasificadas a semifinales Argentina y Brasil. Por su parte, en la serie de Uruguay, las peruanas –justamente, las rivales de este viernes– son quienes están clasificadas a semifinales y el otro seleccionado que avanzará se decidirá entre las venezolanas y chilenas

La participación celeste pone en primer plano un proceso que necesita competencia y continuidad. Ante Chile, la derrota no se tradujo en un partido sencillo para el rival: Uruguay sostuvo la pelea hasta el final y dejó dos primeros sets que muestran que pudo discutir el resultado.

La selección uruguaya está integrada por Ana Paula Cardozo, Catalina Fernández, Alfonsina Salvano, Guadalupe Silva, Julieta Soria, Emilia Burgueño, Emilia Burgueño Quirici, Sofía Cabrera, Allegra Moreira, Agustina Olmedo, Sofía Reinaldo, Emilia Sagardoy, Valentina Yáñez y Antonella Zuccotti. El cuerpo técnico está integrado por Laura Álvarez, Álvaro Petrocelli, Federico Briano y Rodrigo Colina.