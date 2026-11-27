Anoche fui al básquetbol. Como cuando iba al Cilindro, fui al Antel Arena con la entrada comprada hace meses para ver el enorme triunfo de Uruguay sobre Canadá por 84-78, que lo deja a un paso de volver a un Mundial que no jugamos desde España 86. No lo hice en calidad de periodista; lo hice como aquel viejo hincha que soy y que sabe de las sensaciones, emociones y efluvios que se viven en un rectángulo de juego, debajo del tablero, atrás de la baranda. Ir a ver a Uruguay siempre es una primera vez, un estreno, una muerte chica, un nacimiento a la fe renovada. Es sentir el corazón que me explota, comentar con desconocidos, esperar maduramente el desenlace y, a la vez, soñar adolescentemente con cambiarlo; como cada vez, como cada día en que estoy —estamos— en torno a una cancha.

Y entonces estoy ahí, en un lugar privilegiado de esa construcción de concepción estilizada y práctica, mientras me paspo los labios de tanto chiflarle a esos tan buenos rivales —a quienes pretendía disminuirles la concentración con mi silbido—, mientras intento colgarme de cada rebote y busco saltar desde mi butaca. Supe que estaba ahí porque don Pepe Batlle —cuando ni mi abuela había nacido y sus padres viajaban por separado desde Europa para conocerse después y hacerse uruguayos acá— trajo a Jess Hopkins, el norteamericano que desembarcó por estas costas en 1912 y que en 1913 ya desarrollaba el dificultoso proyecto de las plazas de deportes, imponiendo el básquetbol y haciendo jugar el primer partido internacional, que obviamente, y como corresponde, fue ante Argentina; así como los canadienses hicieron lo mismo en los albores de este maravilloso deporte ante los estadounidenses.

En cada minuto del partido, del espectáculo —incluso del día—, sabía que, sin inyectarme el suero de la verdad, llegaría este momento de enfrentarme a la angustia del documento de Word en blanco y a un teclado deshilachado mofándose de mi lentitud y mi pobreza argumental para contarles esto. Lo hice relajado, dejándome llevar, laxo y gozoso, por la lente de mis ojos —con veinte mil conexiones hacia todos lados: cerebelo, neuronas, corazón, tripas y músculos, entre otras— y por mi ya medio vieja y usada grabadora de la memoria, que sigue desvirtuando imágenes y que, aunque falle cada vez más, continúa siendo el motor de mis emociones nuevas. Nada más: ni morral, ni riñonera, ni bloc de hojas A4, ni ninguna de esas lapiceras que habitan cual juguetes viejos en los bolsillos de las mochilas.

Llevaba, sí, buena reserva de asombro, porque imaginé —y bien— que sería necesaria por más que me hiciera el Osho o el Paulo Coelho. La conjunción de celeste, deporte y estadio merecería ser atacada por cientistas y filósofos a la vez. No necesita que se alineen los factores, ni del feng shui de las cosas, para que uno sienta las maravillas de la vida de un humano criado y crecido al oriente del río de los pájaros pintados y al norte del río ancho como mar.

Es imposible diseccionar las emociones, pero, solo por el vano intento de ordenarlas cronológicamente, siento aún el estremecimiento ocasional de volver a disfrutar de un escenario imponente, concebido para albergar competiciones como estas y construido sobre las cenizas de otra gran obra que no había sido pensada como coliseo deportivo, pero que sin embargo atesoró en su espacio inolvidables noches de profundas emociones.

El Antel Arena es una maravilla. Es un estadio incuestionable que permite que, en su suntuosidad y simpleza, podamos encuadrar el viejo espíritu del hincha uruguayo. Hay un sincretismo en ese espacio lujoso y perfecto y nuestro espíritu de canchas con la gente apiñada contra las barandas, casi marcando a los rivales y haciéndole ver a los jueces nuestra discordancia con lo que pitó o no cobró.

¡Chuff!

Como si fuera una primera vez, entré a bucear en otras primeras veces que se correspondieran con ese estremecimiento o que fueran el punto de partida para abrirme los poros de la emoción. Y recordé, casi como si fuese una madre en el momento de dar a luz, cómo fui afinando mi técnica detrás de los tableros: hombro derecho como vector incisivo primero para ganar el lugar que la coyuntura pide en primera o segunda fila por un segundo, medio torso después, paso corto y oportuno, y ya estás sin que los hombros o las caras de los demás te tapen o te interpelen. En tres praxias ya estás ahí, gritando: «¡Arriba!», «¡Tres segundos, bo!», «¡Bien, Flaco, bien, que te lo estás comiendo en dos panes!», como aquel día en que vi al Flaco Raúl Castro comerse en dos panes a Thomas Glenn. Pero ahora no estoy parado ni contra la baranda ni debajo del tablero, entre chuecas baldosas, sino en una butaca bien debute, en medio de la platea baja, sin aspavientos y con una entrada de dos lucas y pico. Sin embargo, en su debido momento, me paro con los meniscos gastados, me hago bocina con las dos manos, y levanto todo lo que puedo el volumen de mi voz para instar a uno de los jueces a que aplique racional y justamente el conocimiento que debe tener para pitar.

La ingeniería de los sueños

Ya nos meteremos en el milagro de estos chiquilines. Hay una contradicción flagrante entre la expectativa soterrada de pensar siempre en ganar, cuando la competencia y los rivales son de tan alta exigencia, y la consideración real de la potencialidad de nuestros colectivos: en este caso, la de una quincena de basquetbolistas, en su mayoría jóvenes, sin ninguno con experiencia en la NBA y apenas un puñadito en el básquetbol europeo, frente a la capacidad de rivales reconocidísimos. En este caso, los canadienses venían barriendo con todos sus adversarios, imbatidos hasta llegar al Uruguay y, desde el jueves —por la distancia que tomaron respecto al cuarto de nuestra serie—, ya clasificados al Mundial, donde tratarán de volver a subir al podio como lo hicieron en 2023.

Hay una proeza silenciosa en esta gestión de Gerardo Jauri, potenciando jugadores cuyos nombres pudieron haber pasado desapercibidos fuera del ambiente casi íntimo del básquetbol uruguayo, y logrando consumar una victoria doblemente significativa: por lo que representó el partido, por la calidad del rival y por haber acercado como nunca a la selección a volver a un Mundial después de cuarenta años. Todo eso sin la mayor figura actual de los celestes, Bruno Fitipaldo, quien lesionado no pudo venir desde Europa, y jugando con ocho deportistas que noche a noche compiten en las canchas montevideanas de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Cuando el Nano Parodi aplasta la cola y defiende casi tocando con sus glúteos el flotante, cuando domina la naranja de un lado para el otro a tiempo de mate y plena; cuando Santi Vescovi juega y hace jugar, desplazándose como si estuviera sobre patines con una figura grácil y potente; cuando Joaquín Rodríguez parece un globetrotter cuando la lleva, pero se faja como un hombreador de bolsas cuando defiende; cuando Martín Rojas corre, se tira y tranca con la cabeza en busca de la pelota —y ya es otra vez nuestra, y corre y va y juega—; cuando Pablo Gómez parece colgarse de las luces para ponerle un tapón a los rivales; cuando Gonzalo Iglesias pone esa globa a la velocidad de la luz rumbo al aro, pero siento que a una velocidad inferior a la que están bombeando nuestros corazones.

Cuando veo la rocosa, pero dinámica posición de fuerza en defensa y ataque de Nicolás Pomoli, el desgaste responsable dejando el lomo y la entrega de Emiliano Serres, el vértigo de correcaminos de este jovencito Joaquín Taboada —que hace unos años nomás andaba de la mano de su goleador papá, Emilio, quien esta vez desde la esquina, como si estuviera detrás de la baranda de Yale, veía a su hijo dejando la estela sobre la madera—, o a Mateo Bianchi haciendo de su envase de kilos, huesos y músculos una fortaleza para el cuerpo a cuerpo con el enorme leñador canadiense, pero además subiendo frente al acrílico para sumar dígitos al marcador celeste, sé que estoy en Uruguay, y que esto es el Uruguay que muchos queremos. El de los sueños, el de la lucha, el del trabajo, el de las ideas, el de todos los que estamos. ¿Acaso el lenguaje corporal de Gerardo Jauri, el ingeniero de esta obra, no era el de un hombre en una esquina, el de una cancha, el de un tablado? Yo lo sabía, lo sé y se los cuento: no hay apostasía posible de la celeste. Imposible renunciar a esa fe ni a su credo.

Uruguay, nomá.