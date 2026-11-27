Le ganó a Canadá 84-78 en el Antel Arena y podría sellar el boleto el domingo ante Puerto Rico en Bayamón.

El proceso que comenzó Gerardo Jauri está a punto de devolver a Uruguay a un Mundial de Básquetbol después de 41 años. La celeste le sacó el invicto a Canadá en el Antel Arena ante más de 8.500 personas. No importó la falta del capitán Bruno Fitipaldo, el equipo volvió a demostrar que está por encima de todo valor individual.

Falta el último paso para cortar la sequía. Muchos intentos terminaron con la ñata contra el vidrio, otros con eliminaciones holgadas. Esta Eliminatoria ofrecía un panorama oscuro. Se juntaron el retiro de Esteban Batista, la lesión de Mathías Calfani, la no citación de Agustín Ubal y la salida de Jayson Granger que también dejó la actividad profesional.

Con todo a cuestas y mucho compromiso por disfrutar de vestir la celeste, este proceso, respaldado por resultados deportivos, contagió a la gente. Uruguay está segundo en un grupo en el que clasifican los tres mejores, y es un hecho que con un triunfo más alcanza para llegar al Mundial.

Desde el arranque

Uruguay salió a marcar la cancha desde la intensidad. Había una diferencia abismal en centímetros cerca del aro, pero todos los números respaldaron a la celeste: 12-4 en puntos en la pintura en el primer cuarto. Eso fue porque el equipo de Jauri custodió muy bien el aro propio, doblando permanentemente a los grandes rivales y con perfectas rotaciones. Los norteamericanos no pudieron gravitar en el juego interno y solamente apelaron a buenos porcentajes en el tiro largo.

La buena defensa también le permitió a Uruguay anotar tras pérdidas, fue 13-4 en ese apartado en un primer cuarto que terminó 24-13. Una correlación fácil, los de Jauri hicieron los mismos puntos a campo abierto que los canadienses en todo el período.

Adelante, Uruguay repartió bien el goleo, sin necesitar de sus figuras. De hecho, el mejor fue Nicola Pomoli. A Canadá le costó muchísimo contener en el uno por uno y, además, los perimetrales celestes impusieron su físico en la pintura.

Canadá cerró el primer cuarto con triple de Jahvon Blair y arrancó el cuarto con dos posesiones adentro hilvanando un parcial de 8-0. Tras minuto de Jauri, la celeste retomó ganando la puerta de atrás, Santiago Véscovi fue clave repartiendo asistencias y Gonzalo Iglesias estuvo certero con dos triples fundamentales que abrieron la ofensiva.

Defensivamente Uruguay presionó en toda la cancha, atrapando en la salida al portador de balón. Recuperó, puso tapas y cerró un primer tiempo soñado ganando por 42-26, sin necesidad de un gran rendimiento de Joaquín Rodríguez.

De abrazos y emoción

En el inicio del segundo tiempo Uruguay tuvo su peor pasaje de la noche. Estuvo muy trancado ofensivamente, lo que no le permitió fluir con continuidad de un lado a otro. Canadá, con los rompimientos de Trae Bell-Haynes y la figura Kelly Olynyk en la pintura puso un parcial de 12-4. Los puntos de Uruguay fueron forzados, con Mateo Bianchi sacando réditos cerca del aro.

En el peor momento apareció Joaquín Rodríguez, como esos héroes que llegan en el momento más necesario. Puso dos triples al hilo y comenzó a generar para sus compañeros, siendo vital en el pasaje más complejo. Los norteamericanos fallaron dos situaciones claras para ponerse a dos posesiones y la celeste retomó tranquilidad entrando 59-47 al último.

Con Véscovi y Rodríguez combinados en su mejor versión, Uruguay llegó a sacar 19. El clima era tan triunfalista que, rápidamente, se vino la reacción canadiense. La visita defendió en zona y le dio resultado. La celeste también se paró en zona 2-3, pero fue totalmente ineficiente. Rápidamente, Canadá colocó un parcial de 6-0 que tensionó.

El minuto de Jauri fue necesario. Joaquín Taboada se sumó al festival ofensivo y Martín Rojas siguió trabajando a destajo por el equipo. La celeste no lo pudo cerrar con holgura. Canadá se llegó a poner a cuatro a falta de 32 segundos, estirando la presión en toda la cancha, doblando al portador de balón y complicando al equipo de Jauri. Una falta disruptiva sobre Joaquín Rodríguez le dio libres y pelota a la celeste y fue suficiente para salir de la tensión y desatar el festejo. El triunfo que puede traer de premio un boleto de avión a Qatar.

Con las palmas y banderas flameando, el público festejó el triunfo. Esta vez la selección contagió de adentro hacia afuera para que el disfrute final fuera total en todos los rincones del Antel Arena. Y en cada amante del básquetbol. Uruguay no volverá a jugar de local, cerrará con tres partidos de visitante, ante Puerto Rico, Bahamas y nuevamente Canadá. Uno más.