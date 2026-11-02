Clausura: Liverpool sigue firme, venció 2-0 a Juventud de Las Piedras

A Liverpool le importó poco el triunfo de Montevideo City Torque al mediodía. Volvió a ganar el negriazul, que, como depende de sí mismo, no mira para el costado. Otra victoria, esta vez 2-0 sobre Juventud de Las Piedras en el Parque Viera. Los dos goles fueron de Federico Martínez, que anotó los últimos cuatro tantos de su equipo.

Ahora los de Jorge Fossati tienen dos puntos de ventaja sobre los de Marcelo Méndez y están cuatro unidades arriba de Nacional. Cerrarán el campeonato ante Danubio –descendido– y Wanderers.

El 7 bravo

Federico Martínez hizo dos goles rápido y liquidó el partido en el primer cuarto de hora. A los cinco minutos picó al vacío y recibió un pase perfecto, cuando enfrentó a Sebastián Sosa, se la picó con una definición elegante para el primer revoleo de paraguas en la noche. El segundo fue mucho más fácil. El golero de los pedrenses se equivocó en la salida y se la dejó en los pies al delantero, que la empujó a la red.

Juventud había arrancado bien con el balón, pero recibió dos golpes difíciles de asimilar. Recién en la recta final del primer tiempo volvió a tomar el control con su mediocampo de buen pie. Agustín Alaniz tuvo un cabezazo en el palo y hubo varios balones entreverados en el área que no pudieron convertirse en situaciones de gol.

Liverpool disfrutó de ofender con espacios, con la velocidad de Martínez, Ramiro Degregorio y Rubén Bentancourt. Los de la Cuchilla tuvieron varias chances para aumentar y, si bien tuvieron menos la pelota, fueron mucho más agresivos de cara al arco rival.

La mala noticia para los de Belvedere fue que perdieron para el próximo encuentro a Agustín Cayetano y Santiago Strasorier, ambos recibieron la quinta amarilla. Juventud, en tanto, terminó con diez por la correcta expulsión de Patricio Pernicone.

En el segundo tiempo pasó poco. Liverpool movió bien el balón, se sintió cómodo en el juego y los pedrenses sufrieron el partido, tanto como los hinchas en la tribuna, pasaron mal con la intensa lluvia. Sergio Blanco intentó variantes de nombres y de características en sus jugadores, pero su equipo nunca tuvo fuerza futbolística y anímica como para poner en riesgo el cambio de resultado.

El negriazul ganó y sigue líder. Sacó los tres puntos con relativa facilidad, algo que en este momento del año es absolutamente valedero. Juventud no achicó diferencias en su afán de ingresar a copas internacionales, por lo que su suerte dependerá de lo que suceda con la Copa Uruguay y si Wanderers se mantiene en primera.