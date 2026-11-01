Florencia Revetria hace historia y gana la primera Vuelta Ciclista femenina del Uruguay

La uruguaya ganó la contrarreloj del Salto del Penitente y defendió la malla oro en la última etapa; Armonía Cycles se quedó con la general por equipos.

El jueves 29 de octubre, en la pista Walter Moyano de Maldonado, comenzó la primera edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina. La competencia fue organizada por la Federación Ciclista Uruguaya y estuvo inscripta en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (categoría 2.2). 66 ciclistas disputaron la competencia, defendiendo a 12 equipos, siete uruguayos, dos argentinos, dos brasileños y la selección paraguaya.

En la primera jornada se disputó un prólogo de 1,2 km donde la argentina de 23 años Cala Bocchino (Team Damico) se convirtió en la primera líder de la histórica competencia. El viernes, la primera etapa entre Maldonado y Minas marcó quiénes serían las siete ciclistas con posibilidades ciertas de ganar la prueba. En ella, Maribel Aguirre (Raleigh de Argentina), se impuso sobre Florencia Revetria y Luciana Wynants (ambas del Armonía de Fray Bentos), y se quedó con el liderato parcial de la prueba.

El sábado fue el momento de la cronoescalada al Salto del Penitente. Era la etapa reina de la prueba y no decepcionó. Si bien las diferencias no fueron grandes, resultaron suficientes y fueron las que definieron la general. En ella, Revetria se impuso a la olímpica paraguaya Agua Marina Espínola y a la múltiple campeona brasileña de contrarreloj Tamires Radatz (Avaí), y accedió de esta manera a la malla oro.

El domingo, la última etapa estuvo marcada por una larga fuga de Sofía Martelli y Ayelen Bureaux, del Team Raleigh, junto a Paola Silva y Federica Frontini, del Armonía. En el pelotón fueron el equipo paraguayo y el Team Damico de Argentina quienes trataban de controlar la diferencia, con la líder Revetria a rueda, resguardada por Luciana Wynants.

En los últimos kilómetros, a partir del repecho de Punta Ballena y ya neutralizadas las fugadas, se dieron los principales ataques en la general, con Revetria controlando y defendiéndose con solvencia. En la Intendencia de Maldonado, la triunfadora fue Cala Bocchino.

De esta manera, Florencia Revetria hace historia y, al igual que Leandro Noli en hombres, es la primera ganadora de la Vuelta Ciclista del Uruguay disputada por mujeres. Además de la malla oro, Revetria se quedó con la clasificación por regularidad, mientras que las del Team Raleigh dominaron los premios especiales, porque Sofía Martelli ganó el premio sprinter y Ayelen Bureaux el de la cima. Por equipos, el triunfo fue para Armonía Cycles, que aventajó por 3'48” al Raleigh y por 5'02” al Avaí.

Pos. Ciclista País Equipo Tiempo Dif. 1 Florencia Revetria URU Armonía Cycles 5:36:07 – 2 Agua Marina Espínola PAR Selección Nacional de Paraguay 5:36:22 0:15 3 Tamires Radatz BRA AVAI F.C. - FME Florianópolis - APGF 5:36:41 0:34 4 Luciana Wynants URU Armonía Cycles 5:36:55 0:48 5 Agostina Fagnani ARG Unión Ciclista Maragata 5:37:03 0:56 6 Maribel Aguirre ARG Team Raleigh 5:37:27 1:20 7 Sofía Martelli ARG Team Raleigh 5:38:29 2:22 8 Cala Bocchino ARG Team Damico CCN 5:38:48 2:41 9 Paola Silva URU Armonía Cycles 5:38:56 2:49 10 Mariana Cassol BRA AVAI F.C. - FME Florianópolis - APGF 5:39:26 3:19

Pos. Equipo Tiempo Dif. 1 Armonía Cycles 16:52:13 – 2 Team Raleigh 16:56:01 3:48 3 AVAI F.C. - FME Florianópolis - APGF 16:57:15 5:02

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