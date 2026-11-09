Queda una fecha para que termine la fase regular en la Segunda División Profesional, que se jugará entre martes y sábado, aunque las definiciones potentes serán las de miércoles y jueves. En este campeonato ascienden los dos primeros de la tabla anual, el primero fue Plaza Colonia, que subió con un fallo en el Tribunal de Apelaciones.

Del tercero al sexto van a los playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs, desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año.

Lo otro que se resolvió la semana pasada es que se conservará el reglamento y no se anularán los descensos directos. Uruguay Montevideo ya perdió la categoría. El segundo se define en la última fecha. Uno de los sustitutos será Bella Vista que fue campeón en la C y vuelve al profesionalismo en 2027.

El relleno de la torta

Lo mejor será lo que va en el medio de la fecha. En los extremos, los dos encuentros que no generan cambios en lo inmediato, con equipos que solamente buscarán engrosar su promedio para el descenso del próximo año y Uruguay Montevideo que se despide de la categoría después de seis temporadas.

El martes, a las 16.30 en el Parque Palermo, Huracán del Paso de la Arena, que tiene una mínima chance matemática de llegar a playoffs, chocará con River Plate. El sábado a las 19.30, en el estadio Artigas, Paysandú va con el celeste de Pueblo Victoria.

Los tres equipos con chances de segundo ascenso juegan el jueves a las 16.30. Rentistas, el único que depende de sí mismo, tendrá la difícil misión de visitar a Plaza Colonia, el campeón. Atenas de San Carlos llega un punto abajo, recibe a Oriental que se juega su chance de confirmar el lugar en playoffs. Colón, que también está uno atrás de los bichos colorados, va con Cerrito en el Maracaná.

Entre el auriverde y los paceños se definirá el último ingreso a playoffs. Los celestes están uno arriba. Pero, además, Cerrito no podrá jugar por el tercer ascenso en caso que descienda. En estos momentos está en zona roja, sus rivales directos de esa lucha juegan un día antes.

Si Cerrito queda arriba de Oriental pero baja, los paceños igualmente llegarán a playoffs. La Luz y Huracán, que están tres abajo de los celestes, necesitan ganar y esperar para obligar a un desempate.

El miércoles a las 16.30, en el Complejo Rentistas, La Luz va con Fénix y, en el Goyenola, Tacuarembó recibe a Miramar Misiones. El merengue asegura la permanencia con un empate y el cebrita ganando. Si se dan esos dos resultados, baja Cerrito antes de jugar. En caso de que Miramar empate y el auriverde gane, quedarán igualados en promedio y deberán jugar un desempate.