Otro campeón uruguayo a la B: Bella Vista fue campeón de la C

La B de 2026 tendrá, al menos, tres campeones uruguayos de la era profesional. Al descenso de Progreso y Danubio, se le sumó el ascenso de Bella Vista como campeón en la vieja C. A ellos, podría sumarse Central Español si pierde la categoría.

El papal festejó sin jugar, por el empate 1-1 de Sportivo Bella Italia ante Rampla Juniors que se disputó en el Parque Palermo con la lluvia del domingo de noche. Con dos fechas por jugar, le sacó ocho puntos de diferencia a los azules italianos. Los del Prado habían igualado por el mismo resultado ante Lito, en el matutino del sábado.

La definición del segundo puesto está apasionante; el que se lo quede clasificará a jugar la final con Deustcher, campeón del Torneo Inicial, por el segundo ascenso. Bella Italia tiene 29, Deportivo Colonia 28, Salto 26, Artigas 25, Deportivo LSM, Lito y Deportivo Italiano 23. Hoy habrá un partido clave entre LSM y el tano, donde, si hay un ganador, se suma a la lucha para las últimas dos fechas.

Hay una posible reforma del reglamento que se votará el martes en el Consejo del Fútbol Profesional. Si eso sucede, el tercero jugará un repechaje contra Uruguay Montevideo.

Si Deutscher gana la final por el segundo ascenso, el subcampeón del Torneo Final disputará esa repesca, si no, será el tercero.