La fecha 13 del Clausura aclaró bastante el descenso, que suele ser complejo de leer y calcular. Ahora es bastante fácil. Progreso bajó al perder con Defensor Sporting y Danubio al caer con Nacional. Central Español, que venía de capa caída, evitó el ingreso al CTI con un triunfazo sobre Cerro, mientras que Wanderers igualó con Peñarol para sumarse al pelotón.

Cerro Largo es el otro equipo que puede descender, pero tiene un margen de puntos que le da tranquilidad. Con un triunfo más, se salva matemáticamente, pero, incluso, es muy probable su permanencia en primera división, aunque no sume en los últimos dos encuentros. En la próxima recibe a Progreso en Melo, y cierra ante Peñarol, en el Campeón del Siglo.

Nadie quiere la última silla

Hay dos formas de ver los descensos: por promedios o por puntos obtenidos. En el segundo caso hay que multiplicar por dos las unidades de los equipos que vienen de la segunda división, como Central Español. Ninguna muestra grafica una totalidad real, ya que para eso se necesitan todos los encuentros disputados. Por el momento son proyecciones que aproximan.

En los puntos obtenidos están los tres iguales. Los palermitanos tienen la ventaja de duplicar. Saben que si suman cuatro puntos se salvan, sin importar lo que hagan los demás. Los de Antonio Pacheco reciben a Boston River y cierran visitando a Racing.

Wanderers hace cuatro que no gana. Si bien está muy presionado, en la próxima fecha enfrentará a Juventud de Las Piedras de locatario. Aunque no parezca, son rivales directos, ya que al pedrense le sirve que baje el bohemio para que se habilite un cupo más de clasificación a torneos internacionales. Además, tiene el condimento de que Sergio Blanco, uno de los máximos ídolos del conjunto del Prado, es el entrenador del oponente de turno. En la última juega ante Liverpool, en escenario a definir. Otra historia.

Cerro, en tanto, es el que tiene el panorama más complejo. Visita a Deportivo Maldonado y recibe a Nacional. El albiceleste solamente ganó uno de los últimos ocho encuentros que jugó, el milagroso triunfo ante Defensor Sporting. Su panorama es duro; parece ser el mayor interesado en que no sumen los demás.

Si ninguno obtiene puntos en las últimas dos fechas, habrá una final con partidos de ida y vuelta entre los dos equipos que tengan menor cantidad de saldo de goles en promedio. Cerro es el más complicado, mientras que Wanderers y Central Español están parejos en ese sentido.

¿Qué le queda a cada uno?

Cerro Largo: Progreso (L), Peñarol (V).

Cerro: Deportivo Maldonado (V), Nacional (L).

Wanderers: Juventud (L), Liverpool (V).

Central Español: Boston River (L), Racing (V).

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