Tras votación ajustada, se mantienen los descensos en la B

Este martes se reunió el Consejo del Fútbol Profesional para tratar la modificación del régimen de ascensos y descensos entre la Segunda División Profesional y la Primera División Amateur. La iniciativa de eliminar los descensos directos de la B a la C quedó sin efecto tras la votación que registró 24 votos negativos contra 20 afirmativos y una abstención.

Así, se mantiene el reglamento vigente, que consigna el descenso a la C de los últimos dos de la tabla de promedios de la Segunda División Profesional, y se confirma la pérdida de categoría de Uruguay Montevideo, que está último y lejos en la tabla a falta de una fecha para el cierre de la fase regular.

Cerrito es el otro en puesto de descenso directo, pero Miramar Misiones y La Luz siguen todavía comprometidos, por lo que resta conocer los resultados de la última fecha para confirmar al segundo equipo que jugará en la Liga Amateur en 2027. Cerrito recibe a un Colón envalentonado y en puestos de playoffs para ascender en el Parque Maracaná; Miramar Misiones tiene una dura visita al Goyenola ante Tacuarembó, y La Luz recibe a Fénix en el Complejo Rentistas.

Un camino sinuoso

La idea de modificar el reglamento en torno a los descensos de la Segunda División Profesional ronda desde hace bastante tiempo, con la intención de tener 16 equipos en la categoría al igual que en Primera División.

Una moción similar, pero votada entre los clubes y que no llegó al Consejo, se rechazó a fines de 2024. A fines de 2025 la iniciativa empezó a traccionar nuevamente y en febrero de 2026 los clubes de la B votaron por mayoría la eliminación de los descensos, aunque luego el tema no fue tratado por el Consejo del Fútbol Profesional –hasta ahora–, que había priorizado otros temas; entre ellos, el del reparto por concepto de derechos televisivos, luego de la licitación y la renovación de los contratos con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Un asunto crucial, porque si aumentan los clubes cambia el reparto, así como también los integrantes y la votación del Consejo del Fútbol Profesional, conformado por clubes de la A y de la B.

La iniciativa volvió a escena a mediados de octubre, impulsada por ocho clubes de la B: Atenas, Cerrito, Fénix, La Luz, Miramar Misiones, Paysandú, River Plate y Uruguay Montevideo votaron a favor de eliminar los descensos en el Consejo de Liga de la Segunda División; Huracán de Paso de la Arena, Plaza Colonia, Rentistas y Tacuarembó votaron en contra, mientras que Oriental de La Paz y Colón no se presentaron en sala.

Este martes, en el Consejo del Fútbol Profesional, la iniciativa fue apoyada por esos mismos ocho equipos de la B, y también fue votada afirmativamente por otros seis clubes de Primera División –Boston River, Cerro, Cerro Largo, Central Español, Racing y Peñarol–, que tienen voto doble, por lo que así se alcanzaron los 20 votos a favor. El resto de clubes de la A y la B votaron en contra, salvo Defensor Sporting que se abstuvo.