1. Ewald Sunny Pfleger nació el 6 de mayo de 1955 en Ollersdorf, un pueblito austríaco cerca de la frontera con Hungría. Desde muy joven aprendió a tocar la guitarra, el piano y el acordeón. En una foto que el propio Pfleger subió a su cuenta de Instagram se lo puede ver al frente de una banda de rock adolescente: lleva puesta una camisa amarilla, jeans de tiro alto y mocasines. La imagen es de 1970.

En ese mismo momento, a 11.700 kilómetros, Diego Armando Maradona, de 10 años, Pelusa, hacía jueguitos y malabares con la pelota durante los entretiempos de los partidos de Argentinos Juniors. Cuenta Néstor Pekerman, jugador de Argentinos en esa época, que mientras el técnico les hablaba en el vestuario a veces se distraían porque podían sentir la ovación que recibía Diego desde las tribunas.

Diecinueve años más tarde, en abril de 1989, los caminos de Pfleger y Maradona se cruzarían en Alemania, cada uno con lo suyo: Pfleger con la música y Diego con la pelota. Pfleger ya había escrito la canción “Live is Life” para su banda Opus. Diego ya era campeón del mundo. La canción sonó durante la entrada en calor del partido entre Bayern Múnich y Napoli por la semifinal de la Copa UEFA, y el resto es historia.

2. El resultado de este cruce es el video icónico que todos conocemos, pero en la cocina de esta historia hay un actor –belga, secreto, imprescindible– que merece ser mejor agasajado por la grey maradoniana. Su nombre es Frank Raes y ese día estaba comentando el partido para la televisión de Bélgica. En una entrevista con Nacho Juliano, Raes cuenta: “Los alemanes quisieron darle un aire festivo al Estadio Olímpico: había un escenario con una banda de covers y dos pantallas gigantes, toda una novedad para la época. Cuando sonó “Live is Life” y Maradona se puso a bailar y jugar con la pelota, nadie podía sacarle los ojos de encima. Lo miraba el público, los compañeros, los rivales y hasta el propio Diego se miraba a sí mismo en las pantallas gigantes. Pero esas imágenes no salieron al aire por la tele, eran solo para la gente del estadio”. Al día siguiente del partido, ya en Bruselas, Frank Raes, iluminado, llamó a la televisión alemana y compró las imágenes en crudo del calentamiento, un total de diez minutos. El propio Raes se encargó de editar el video, y ese domingo transmitió en su programa Sports Weekend el clip de 2:21 que años más tarde, con la aparición de Youtube, se volvería un fenómeno mundial.

¿Se puede tener acceso a esos diez minutos de imágenes?, pregunta el entrevistador. Raes dice que quizá estén en alguna parte. El entrevistador insiste en que ese material es un tesoro y Raes le sigue el juego, pero también, sutilmente, le da a entender que gran parte de la magia del video está en el montaje. “Todos los clips que se encuentran en internet son los de mi montaje”, dice Raes, con orgullo pero sin pedantería. En la entrevista, Raes ve el clip y habla de los distintos cortes y planos: Maradona de la cintura para arriba, Maradona de cuerpo entero con la pelota pegada a la cabeza, el plano más abierto en el que aparecen Careca y Alemão, el plano detalle de los pies con los cordones desatados. Raes dice que para el montaje no usó la música que sonó ese día en el estadio, sino una versión en vivo de Opus en Inglaterra. Y algo más, durante los diez minutos del calentamiento que tomó como crudo, la banda de covers tocó tres canciones, por lo que Diego no siempre está escuchando “Live is Life” en el video icónico.

Pero ¿qué importa todo esto? No me interesa mostrar los hilos del milagro, sino otro milagro, quizá mayor, que se desprende del proceso de producción del video. “Las tres canciones que tocó la banda de covers ese día tenían el mismo beat que hacían con una consola, y Maradona se movía siempre al ritmo de ese beat, que era el mismo de la canción original de Opus, por lo que se podía sincronizar perfecto la música con cualquier momento del calentamiento”, dice Raes, lo que demuestra que Diego no solo se puso a bailar con y sin la pelota antes de una semifinal con el Bayern, sino que además lo hizo rigurosamente a tempo.

3. En una entrevista, Ernesto Cherquis Bialo asegura que hay muchos Maradonas, y apuntala su teoría con una enumeración interminable y sincopada. Siguiendo la línea de Cherquis, se podría decir que hay tantos Maradonas que incluso dentro de una subcategoría, como puede ser “el Maradona bailarín”, las variantes parecieran tender al infinito. Si se pone “Maradona bailando” en Google se puede constatar que hay un Maradona bailando en vestuarios, en fiestas, en la tele, en el carnaval de Río; hay un Maradona bailando con una nigeriana en las tribunas del Mundial de Rusia, hay un Maradona que baila cumbia con la Sonora Master, tango con Cecilia Bolocco, rock and roll con La Claudia y Georgina Barbarossa; hay un Maradona bailando con Ricky Maravilla, Rafaella Carrà, Nicolás Maduro, con Gianinna, con doña Tota tomados de las manos en el patio de una casa; hay un Maradona muy joven que sube al escenario con Eddie Grant y un Maradona retirado en Ballando con le stelle; hay un Maradona que baila Los Palmeras sobre una caminadora eléctrica, uno que baila vallenato sentado en una silla, otro que baila Virus disfrazado de mujer; hay un Maradona que baila endemoniado con los tambores de una tribu marroquí en un video que luego se hizo viral con música Psy Trance; hay un Maradona que baila con la pelota en la cancha, y otro todo roto que baila en culo con Verónica Ojeda en un video que te parte el alma.

4. Pfleger compuso “Live is Life” en una playa de Ibiza en 1984 y con un beat de reggae en la cabeza. “La canción transmite nuestro amor por la vida y por las actuaciones en vivo, y se nota que Maradona pudo sentir lo mismo”, dice. En una entrevista con los hermanos Chicho y Tomi para el programa Minuto Boca, Pfleger asegura: “Nos enteramos de todo esto recién unos 15 años más tarde, cuando explotó por Youtube. Y después también un amigo me mandó un video de Maradona bailando “Live is Life” en su casamiento con la novia.” No sé cómo se me había pasado, pero es cierto: ahí está Diego cantando y bailando en la fiesta del Luna Park, siete meses después del calentamiento en Múnich, con un traje de tres piezas y un sombrero de cotillón, solo que no está bailando con la novia, como dice Pfleger, sino con una mujer de rojo y negro que creo que es Flavia Palmiero. Entre los comentarios al video, uno dice: “Alguien debería haberle tirado una pelota”. Y probablemente la hubiera aceptado. Francisco Cornejo, el hombre que pasó a la historia como el descubridor de Maradona, alguna vez dijo: “Si Diego está en una fiesta con un traje blanco y le tiran una pelota embarrada, él la para con el pecho”.

5. Entre los comentarios al video subido en HD por el canal AD4MUSIC, hay muchos que lamentan la muerte de Diego y postulan “Live is Life” como un himno internacional del fútbol. Otros destacan momentos específicos del clip: en 0:15 Diego sonríe y Careca lo acompaña mientras muerde una cadenita; en 0:59 el público estalla cuando Diego duerme la pelota en la cabeza; en 1:13 aparece un flaco alto de Napoli (no sé si es jugador o cuerpo técnico porque lleva soquetes blancos) que pasa caminando y ni lo mira a Maradona; en 1:40 Diego hace una danza del vientre tipo Shakira; en 1:44 arquea la ceja izquierda, sabe que la cámara lo está tomando y arquea la ceja izquierda para hacerse el rico. Un usuario con nombre en letras árabes concluye: “Diego ama la pelota y la pelota lo ama a él. Esta es la historia de un amor correspondido”.

6. Un amigo uruguayo, al que le había contado sobre este texto, me manda un sticker de Diego, ya mayor, tirando unos pasos agachados. Agrega: ¡qué gramillero nos perdimos! (El gramillero es un personaje típico de las comparsas de candombe que representa al viejo curandero de las naciones africanas. Su danza es lenta y encorvada, simulando los achaques propios de la vejez, pero en el medio del baile realiza un temblequeo o trance en el que parece incorporar una entidad que le devuelve a su cuerpo una energía juvenil.) Mi amigo menciona al gramillero porque es uruguayo y candombero, pero este personaje, con algunas variaciones, se repite en otras danzas de origen africano.

Vuelvo a ver el video de Maradona bailando en Marruecos y recuerdo una teoría sobre el posible origen afro del Diego. Según el historiador Guillermo Kemel Collado, Luiz Maradona fue un africano esclavizado que obtuvo la libertad luego de cruzar Los Andes en el ejército de San Martín. Su hijo, Juan Evangelista, tatarabuelo de Diego, luego viaja a Corrientes, y ahí el relato se amalgama con la genealogía de españoles, italianos, guaraníes y croatas que es historia conocida. No sé cuánto habrá de cierto en todo esto y, en todo caso, cuánto puede influir en que Diego se moviera como un gramillero cuando su cuerpo ya no le permitía un despliegue mayor. La hipótesis es un poco rebuscada, pero hay dos comentarios en un video de Tiktok de Naza Roviello sobre esta historia que merecen ser destacados. Uno dice: Maradona liberó a Chile. El otro: Juegan en Argentina, pero son todos de Angola.

7. Entre los comentarios del video de “Live is Life”, por supuesto, también están las comparaciones con Messi. “Por más títulos y balones de oro que gane, Messi nunca podría hacer algo así”, dicen algunos. Otros preguntan qué necesidad hay de compararlos en todo. Otro pone un enlace a un video de Messi bailando cumbia sin mucha gracia. El debate que sigue ya no se da en los comentarios, sino en mi propia cabeza: es cierto que Messi nunca podría tener el swing que tiene Diego en este video. Busco otra palabra para swing: onda, groove, aura, ángel. Creo que los brasileños le dicen ginga. Neymar lo tiene, Ronaldinho también. Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tienen? El swing es un concepto tan inasible que a veces se dice un nosequé, frotando los dedos como si se quisiera atrapar el encanto. El swing no se puede definir, pero, como la poesía, se reconoce cuando sucede. Messi pudo ser el mejor jugador del mundo durante 15 años justamente porque no tiene ese swing fuera de la cancha. Si vos podés hacer temblar tu vientre mientras arqueas la ceja izquierda para la cámara, no llegás a jugar un mundial con 39 años como lo hizo Messi en Estados Unidos. Para un deportista de élite, el swing es, al mismo tiempo, un don y una condena.

8. Pude compartir estos videos e impresiones con dos profesoras de danza, una uruguaya y otra cubana. Ambas están de acuerdo con que el sentido del ritmo de Diego es formidable. También están de acuerdo con relativizar la importancia del factor genético. Lo determinante es la música que mamó de chico, me dicen. La danza se aprende, me aseguran, si se puede caminar, se puede bailar. Aunque expertas, sus opiniones no me terminan de convencer. Como persona carente de swing, veo a las personas que lo tienen como si fueran deidades, y el lenguaje me avala en este sentido ya que todos los sinónimos que encontré tienen connotaciones sobrenaturales. Entonces prefiero pensar a Diego como un elegido, un sultán del swing, aunque esto solo sea cierto en el terreno de la mitología.

9. Poco tiempo después del fallecimiento de Maradona, el prestigioso canal Hernando Siles TV subió a su cuenta de Youtube un video del calentamiento mezclado con la canción “Te abracé en la noche”, un acompañamiento musical que en cierto sentido es el anverso del original. “Te atrapó la noche / la oscuridad traga y no convida / quedé a la deriva”, cantan a coro Rada y Fernando Cabrera mientras Diego pasa la pelota de un muslo al otro sin dejarla caer.

10. El alemán Jürgen Klinsmann habló sobre lo que sintieron él y sus compañeros al enfrentar a Maradona el día del calentamiento de “Live is Life”. “Nos quedamos mirando desde nuestro campo con la boca abierta mientras Diego bailaba con la pelota; ya nos había ganado el partido mentalmente”, dijo en una entrevista reciente. Otros jugadores alemanes han hecho declaraciones similares: ese día se sintieron como aves menores frente a un pavo real que abre sus alas y exhibe plumas y colores que ni siquiera sabían que existían. Lo singular de la declaración de Klinsmann es que no es cierta. Él no jugó contra Maradona ese partido, sino la final para el Stuttgart, en la que no hubo ningún tipo de baile en el calentamiento. Pero no me animo a decir que Jürgen está mintiendo. ¿Por qué alguien tan reconocido haría pública una mentira tan fácil de detectar? Prefiero pensar que Klinsmann realmente cree que estuvo ahí. O porque vio el video demasiadas veces, o porque lo viene asegurando en privado al punto de volverlo cierto, o por la nebulosa propia del paso del tiempo, o porque después de los 60 años hay que aferrarse a los recuerdos hermosos de la vida, incluso si no son recuerdos propios. Por la razón que fuera, Jürgen realmente cree que estuvo ahí, y quién es uno para juzgarlo por eso.