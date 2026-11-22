La edición 25 del Uruguay Open, que llegó a su fin este fin de semana, tuvo un campeón inédito. Thiago Seyboth, brasileño y número 101 del ranking ATP, ganó este domingo la final en el Carrasco Lawn Tennis ante su compatriota Matheus Pucinelli de Almeida, 219° del mundo, 6-3 y 6-4, en un partido que duró una hora y 39 minutos.

El segundo preclasificado coronó una semana casi perfecta: de los 11 sets que jugó en Montevideo, perdió solo uno. Para llegar a la final eliminó al argentino Nicolás Kicker (7-5 y 6-3), a los españoles Carlos Sánchez Jover (6-3 y 7-6) y Oriol Roca Batalla (7-6, 5-7 y 6-3), y al danés Elmer Møller (6-0 y 6-4). El partido contra Roca Batalla fue el único que se le fue a tres sets.

Seyboth se puso 3-0 en el primer set y luego controló con su saque. En el segundo, el partido estuvo parejo hasta que quebró con el marcador 4-4, y con 5-4 a favor sacó para el título. Pucinelli salvó dos puntos de campeonato, pero Seyboth cerró la final en el tercero. Se llevó 75 puntos para el ranking y 17.000 dólares, y el subcampeón suma 50 puntos. Es el primer brasileño que gana el torneo desde 2013, cuando lo hizo Thomaz Bellucci. Pablo Cuevas sigue siendo el único con tres títulos (2009, 2014 y 2017).

Roncadelli se despide con honores

Roncadelli no pudo meterse en la final, lo que hubiera ratificado su temporada como una de las mejores de su carrera. El tenista uruguayo de 26 años, que ocupa el puesto 258 del ranking ATP (llegó al lugar 225 en mayo, el mejor de su carrera), venía de ser finalista en Challenger en Asunción y en Córdoba, y de obtener en mayo su primer título Challenger en Santos, Brasil.

El jueves había conseguido una gran victoria en octavos ante el argentino Juan Manuel La Serna, donde recibió todo el apoyo del público local en el Carrasco Lawn Tennis, la casa donde Roncadelli entrenó por siete años.

El argentino sacó a relucir todas las armas que lo han convertido en uno de los jugadores más destacados de la temporada de Challengers, después de obtener a principios de año su primer título y haber ascendido al puesto 182 del ranking ATP, su mejor marca personal. En el Uruguay Open venía de eliminar a uno de los candidatos, el portugués Henrique Rocha, y confirmó su gran momento con la contundente victoria ante Roncadelli, su amigo y compañero de entrenamiento, con quien ya se había enfrentado en tres oportunidades este año (ganó dos y perdió uno). El argentino aplaudió a su rival tras el juego y pidió disculpas al público local, que despedía al tenista uruguayo del torneo.

Los favoritos ganaron en dobles

El sábado se disputó la final en dobles, a la que llegaron las parejas uno y dos del torneo. El título se lo llevó la dupla del argentino Mariano Kestelboim y el colombiano Nicolás Barrientos, que en semifinales habían eliminado también al último tenista uruguayo en dobles, el argentino nacionalizado oriental Ignacio Carou, que juega junto con el boliviano Boris Arias.

En la final, Kestelboim y Barrientos se impusieron en dos sets a la dupla de los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski, con holgado marcador 6-3 y 6-2 en apenas una hora de juego. Es el primer título del Abierto de Uruguay para la dupla, que venía de consagrarse en el ATP Challenger 125 de Sevilla.