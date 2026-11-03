Murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que sufrió un paro cardíaco tras un choque durante un partido

El delantero de 30 años falleció este martes, un día después de recibir un fuerte golpe en el pecho. La policía abrió una investigación para esclarecer y el caso podría tener un proceso penal.

El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel. El delantero de Tenerife, de 30 años, falleció este martes en el hospital donde permanecía internado desde el lunes, cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir un fuerte impacto en el pecho durante el partido ante Andorra por la segunda división del fútbol de España.

El episodio ocurrió en los últimos minutos del encuentro, que terminó 2-2. En una salida para cortar un contragolpe, el arquero de Andorra, Jesús Owono, chocó con su rodilla contra el pecho del atacante. De Miguel cayó al césped y recibió asistencia médica inmediata. El árbitro expulsó al guardameta, mientras que el futbolista fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia.

Durante el viaje al hospital sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado por los médicos. Posteriormente recuperó la respiración y quedó internado en cuidados intensivos, pero falleció en la mañana del martes.

La noticia recorrió rápido el planeta. La UEFA anunció que se guardará un minuto de silencio en los partidos de sus competiciones durante esta semana, mientras que la Real Federación Española de Fútbol aplazó los encuentros de la Copa del Rey y la Copa de la Reina previstos para este martes.

La investigación y la situación de Owono

La Policía española abrió una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias de la muerte. La actuación quedó bajo supervisión judicial, como ocurre ante fallecimientos cuya causa no es natural.

De todos modos, la apertura de la investigación no implica que el arquero vaya a enfrentar necesariamente un proceso penal. El fiscal jefe de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró difícil que eso ocurra, dado que el impacto se produjo durante una acción de juego. Según explicó, se establece que las lesiones ocurridas en el ámbito deportivo no son punibles, salvo que se trate de una agresión fuera de una situación de juego.

En paralelo, el Comité de Disciplina Deportiva deberá analizar el acta arbitral y determinar si la acción fue considerada juego peligroso o muy peligroso y si existió intención de lastimar. La familia de De Miguel también podría presentar una denuncia en caso de no estar de acuerdo con las resoluciones de la investigación.

Owono, arquero nacido en Guinea Ecuatorial que forma parte de su selección, recibió insultos y amenazas en redes sociales, por lo que decidió cerrar sus cuentas. Desde su entorno transmitieron a medios españoles que nunca tuvo intención de lastimar al delantero y que lo ocurrido fue una desgracia.