Nacional enfrenta a Ferro Carril de Salto en el estadio Artigas de Paysandú

El partido de octavos de final de la Copa Uruguay se juega a las 21.00; antes, en San Carlos, el club albirrojo recibirá a Boston River en el estadio de Atenas.

Esta semana, entre miércoles y jueves, se jugarán los últimos cinco partidos de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Los encuentros comparten una particularidad que desnuda la lógica de la organización: en ninguno de ellos el equipo mandante jugará en su propia cancha, y apenas uno de los encuentros en donde juegan los equipos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) –casi por casualidad– mantendrá la localía dentro de su ciudad. Cuatro de estos duelos cruzarán a instituciones de la OFI contra clubes de la Primera División profesional de la AUF; el restante, el único fijado en Montevideo, enfrentará al aficionado Lito contra el profesional Montevideo Wanderers.

De los partidos de los clubes de la OFI –que supuestamente deberían recibir la fiesta en su casa o, aunque más no fuera, en su ciudad–, tan solo uno se disputará en la localidad donde nació la institución: el del Club Atlético San Carlos, que en la propia ciudad carolina, pero en el estadio de Atenas y no en el suyo, recibirá a Boston River este miércoles a las 15.00. El sastre, que viene de buenas presentaciones con Jorge Cazulo como DT, utilizará su potente alineación alternativa, amparado en un plantel amplio que le permite presentar oncenas con rodaje de campeonato uruguayo.

San Carlos, por su parte, viene de vencer 1-0 en su cancha a sus vecinos de Colón, y marcha segundo en el Clausura de la Liga Mayor de Maldonado detrás de Libertad.

Yendo de la cama al living

El encuentro en el que el cambio conlleva una drástica variante en la convocatoria es el de Ferro Carril de Salto ante Nacional de Montevideo. El carbonero salteño no jugará en su feudo ni en su departamento, sino en el estadio Artigas de Paysandú este miércoles a las 21.00, obligando a sus hinchas a recorrer 100 kilómetros de ruta.

Nacional viajó con una delegación numerosa, pero con ausencias notorias como Sebastián Coates, Francisco Calvo, Emiliano Ancheta, Gastón Martirena y Camilo Cándido. El probable equipo tricolor iría con Alexis Martín Arias, Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Tomás Viera y Román Clematte, Agustín Dos Santos, Bruno Zuculini y Rubén Botta, Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Rodrigo Martínez. La delegación que se instaló en Paysandú la completan Felipe Bianchi, Federico Pedrouzo, Benjamín Núñez, Luciano Montaos, Lucas Rodríguez, Juan García, Santiago Silva, Luciano González, Maximiliano Gómez y Pavel Núñez.

Ferro Carril, que llega de vencer a Nacional de Salto por el torneo local, alineó el fin de semana en el Dickinson a Leonardo Fagúndez, Lautaro Fernández, Hernán Barros, Richard Rodríguez, Franco Silva, Joaquín de León, Nahuel Machado, Leandro de Mora, Javier Quintero, Natanael Tabárez y Santiago Falcón.

El encuentro, con entradas en venta a través de AUF Tickets y transmisión de DSports y DGo, cargará con el rigor del operativo de seguridad: rige la prohibición de asistir con indumentaria identificatoria de clubes ajenos al espectáculo, así como el ingreso de pirotecnia y paraguas, una restricción insólita que en tribunas descubiertas termina por castigar al hincha común.

STM e interdepartamental

El otro partido que se jugará en la ciudad de origen de los clubes será el jueves a las 16.00 en el Parque Abraham Paladino entre Lito (Primera División Amateur) y Wanderers. Pero el desvío más grande lo sufrirá Gladiador de Salto: ante la falta de habilitación del estadio Ernesto Dickinson para el fútbol profesional y los arreglos pendientes en los vestuarios del Vispo Mari, la AUF no solo lo sacó de Salto y de Paysandú, sino que lo mandó a cruzar el mapa para ser local ante Liverpool el jueves a las 18.00 en el estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó.

El choque que más se aproxima a una localía real –apenas a 18 kilómetros de su casa– será el del campeón del interior. Libertad de San Carlos, que deberá mudar su feudo del Álvaro Pérez al Campus de Maldonado el jueves a las 21.00 para recibir a Montevideo City Torque, bajando el telón de los octavos de final.

Armando lo que viene

La semana pasada el campo de juego ya puso números a la diferencia entre la Primera División y el fútbol de la OFI: tres partidos, tres clasificados profesionales y ningún gol festejado por los de tierra adentro. Juventud de Las Piedras venció 2-0 a Nacional de Florida en el Campeones Olímpicos, Deportivo Maldonado superó 4-0 a Porongos en Trinidad, y Danubio goleó 3-0 a Wanderers de Durazno en el Landoni.

Juventud espera por el ganador de Gladiador-Liverpool, Deportivo Maldonado por el de Ferro-Nacional, y Danubio por el triunfador de Lito-Wanderers. Sobre los de Maroñas aparece el primer asterisco reglamentario: al igual que los clubes de OFI o Lito, si sale campeón de la Copa Uruguay no podrá usufructuar el cupo de Uruguay 4 a la Copa Libertadores 2027 porque ya no estará en la A en 2027. Es la paradoja de un premio –el pasaje internacional para el campeón de copa– que nació como una propuesta original de la diaria en 2018 y que hoy persiguen los clubes para llega a la Copa o, como en el caso de Nacional, para sostener su hilo continental.